新增383例 哈新冠确诊病例累计破1.5万

哈通社/努尔苏丹/6月16日 – 6月15日全国新增新冠肺炎（COVID-19 ）确诊病例383例，单日增幅2.6%。

根据哈国新冠疫情官方信息平台统计，15日有200名确诊患者康复出院，此外，有3个地区共通报4例新增死亡病例。

15日新增病例最多的地区为首都努尔苏丹市（104例），新增病例最少的地区为东哈州（3例）。

15日当天，全国共有4个地区（巴甫洛达尔州、库斯塔奈州、阿克莫拉州和北哈州）的单日增幅超过了5%，其中，巴甫洛达尔州增幅最高，单日增幅达到9.7%。

各地区新增病例（增幅）统计如下:

努尔苏丹市 - 104 (3,8%)

卡拉干达州 - 50 (3,3%)

阿拉木图市 - 34 (1,1%)

巴甫洛达尔州 - 34 (9,7%)

奇姆肯特市 - 25 (2,2)

西哈州 - 24 (2,5%)

曼格斯套州 - 18 (4,7%)

阿特劳州 - 14 (1,1%)

库斯塔奈州 - 13 (5,9%)

阿拉木图州 - 12 (2,3%)

阿克莫拉州 - 10 (5,1%)

突厥斯坦州 - 10 (2,2%)

阿克托别州 - 10 (1,9%)

江布尔州 - 9 (1,8%)

克孜勒奥尔达州 - 7 (1,4%)

北哈州 - 6 (5,4%)

东哈州 - 3 (1,1%)





截至2020年6月16日8时，哈萨克斯坦全国累计确诊的新冠肺炎病例已达15 192例，其中9 388例已康复出院，累计81人病逝。





【编译：木合塔尔·木拉提】