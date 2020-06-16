08:11, 16 六月 2020 | GMT +6
新增383例 哈新冠确诊病例累计破1.5万
哈通社/努尔苏丹/6月16日 – 6月15日全国新增新冠肺炎（COVID-19 ）确诊病例383例，单日增幅2.6%。
根据哈国新冠疫情官方信息平台统计，15日有200名确诊患者康复出院，此外，有3个地区共通报4例新增死亡病例。
15日新增病例最多的地区为首都努尔苏丹市（104例），新增病例最少的地区为东哈州（3例）。
15日当天，全国共有4个地区（巴甫洛达尔州、库斯塔奈州、阿克莫拉州和北哈州）的单日增幅超过了5%，其中，巴甫洛达尔州增幅最高，单日增幅达到9.7%。
各地区新增病例（增幅）统计如下:
努尔苏丹市 - 104 (3,8%)
卡拉干达州 - 50 (3,3%)
阿拉木图市 - 34 (1,1%)
巴甫洛达尔州 - 34 (9,7%)
奇姆肯特市 - 25 (2,2)
西哈州 - 24 (2,5%)
曼格斯套州 - 18 (4,7%)
阿特劳州 - 14 (1,1%)
库斯塔奈州 - 13 (5,9%)
阿拉木图州 - 12 (2,3%)
阿克莫拉州 - 10 (5,1%)
突厥斯坦州 - 10 (2,2%)
阿克托别州 - 10 (1,9%)
江布尔州 - 9 (1,8%)
克孜勒奥尔达州 - 7 (1,4%)
北哈州 - 6 (5,4%)
东哈州 - 3 (1,1%)
截至2020年6月16日8时，哈萨克斯坦全国累计确诊的新冠肺炎病例已达15 192例，其中9 388例已康复出院，累计81人病逝。
【编译：木合塔尔·木拉提】