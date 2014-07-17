台风威马逊致菲律宾38人死后趋向华南

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，菲律宾当局表示，台风"威马逊"已在当地造成38人死亡、八人失踪、10人受伤，吕宋、比科尔地区数百万人电力供应中断。

"威马逊"星期二（7月16日）晚间横过菲律宾，但其后改变路径，并未直捣首都马尼拉。

菲律宾当局称，53万人到避难中心暂时栖身，遇难者多数是在室外遭倒塌数目和被强风吹飞的杂物砸死。

"威马逊"目前正横过南中国海。中国大陆、香港和澳门均已发布台风预警，中国中央气象台预测，"威马逊"将增强为强台风，星期五（18日）中午前后在海南陵水至广东阳江一带沿海登陆。



中央气象台预告，"威马逊"将在华南南部地区掀起狂风骤雨。预计从星期四（17日）日渐至星期五早晨，广东沿海地区、海南东部将有大到暴雨，其中，海南东部的部分地区及南海三沙市有大暴雨。



气象预报指出，星期五白天到夜间，"威马逊"的登陆将使两广南部、海南全省笼罩在大暴雨之下，局地还将出现特大暴雨。

威马逊"是来自泰国的名字，意思为"雷神"。此台风吹袭菲律宾时，最高风速达每小时150公里。

总部设在伦敦的气象预报机构"热带风暴风险"指出，"威马逊"将在24小时内增强为相当于二级飓风的强台风，但这仍比登陆菲律宾时低一级。

菲律宾每年会遭遇约20个台风吹袭，"威马逊"是今年6月雨季开始以来首个登陆菲律宾的台风。

去年，台风"海燕"在菲律宾造成超过6000人死亡，被称为史上最严重的风灾。