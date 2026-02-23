哈萨克斯坦投入395亿坚戈扩大医药生产 推动本土制药迈入新阶段

哈萨克斯坦政府已批准卫生部与Chimpharm股份公司签署的投资协议。这项协议旨在保障民众更便捷地获得价格合理的药品，并提升本土制药企业在国家医药工业中的占比。该项目将有助于提高本土生产商的市场份额，强化国家药品安全体系，同时吸引更多外来投资。

协议的签署标志着奇姆肯特市Polpharma Santo公司大型投资项目进入新阶段。项目预计创造300个新就业岗位，个人投资总额达395亿坚戈（含科研经费）。新生产基地一期工程计划于2029年底前正式投产。

项目建成后，新增产能将支持生产38种药物，涵盖肿瘤、心血管疾病、感染性疾病以及多种慢性病治疗领域。所有生产流程将严格按照国际质量标准组织实施。

该项目与国家战略任务高度契合，旨在构建行业稳定的技术基础，确保民众获得高质量、可负担的药品，同时增强哈萨克斯坦医药产品的出口潜力。

总体来看，哈萨克斯坦在制药领域已累计签署6项投资协议，总金额达3163亿坚戈。这表明国家医药产业正步入阶段性提速发展阶段，投资吸引力持续提升，不仅为生产本土化奠定坚实基础，也进一步巩固了国家药品安全保障体系。

【编译：阿遥】