萨哈迪耶夫出席联合国教科文组织第39届大会

哈通社/阿斯塔纳/11月6日 -- 据教育和科学部消息，哈萨克斯坦教育和科学部部长叶尔兰·萨哈迪耶夫5日出席在巴黎举行的联合国教科文组织（UNESCO）第39届全体大会。

消息称，共来自100多个国家的教育部部长出席会议，并就教育领域全球化和教科文组织可持续发展问题进行了讨论。本次大会旨在使教育领域现代化、加快全球化进程，以及培养具备责任心的年青一代。

萨哈迪耶夫发言时表示，哈萨克斯坦支持教育领域的稳定发展目标和一体化进程。此外，他还就哈萨克斯坦2017阿斯塔纳世博会成果，以及联合国5个组织支持下建立国际"绿色科技"中心和"未来能源"中心工作进程，提高哈萨克斯坦教育机构英语教课水平计划进行了介绍。

他还表示，伊斯兰合作组织各成员国就展开联合研究和教育领域项目的决议是阿斯塔纳举办的首届科学与技术峰会所取得的巨大成果。

科学与教育部长还就哈萨克斯坦高校吸引更多外籍留学生、提高国家专业标准以及教育能力等问题进行了介绍，并表示哈萨克斯坦将支持联合国教科文组织框架下提出的所有倡议。

【翻译：冰山 编辑：小穆】