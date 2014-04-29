醉汉未带登机牌通过3道检查 登上错误航班

哈新社阿斯塔纳讯，据环球新闻在线消息，一名乘客在印度孟买机场没有携带登机牌，却连续顺利通过3道检查，登上飞机。抵达目的地后，他发现上错飞机，航空公司和安全当局才察觉安检疏漏。

负责要害设施安全的印度中央机构治安部队一名官员27日向《印度时报》记者披露: 25日，乘客里加•韦尔盖塞乘坐一架国际航班抵达孟买机场，打算转机前往印度中部马哈拉施特拉邦那格浦尔市。他通过安检，携带登机牌，带着一个包在候机区准备登机。 韦尔盖塞本应乘坐捷达航空公司航班，预定16时11分出发。可是，机场广播发出另一家航空公司飞往古吉拉特邦拉杰果德市航班登机通知后，喝得醉醺醺的韦尔盖塞开始登机。 那名官员说，韦尔盖塞忘了带包，包里装着登机牌。在没有登机牌的情况下，他先后通过捷达航空公司工作人员和机场安检人员两道检查，在机舱门口又通过捷达安检员检查。 进入飞机后，他随便找了一个位子坐下。另一名乘客走来，告诉韦尔盖塞，这是他的座位。韦尔盖塞起身让座，身边的乘务员却没有询问他的座位号，只是告诉他再找一个空座。 按规定，乘务员应该对照乘客名单，再次核对乘客人数，但是却没有这样做。 客机抵达拉杰果德后，韦尔盖塞发觉坐错飞机并告知捷达航空。这家空运商安排韦尔盖塞搭乘客机飞回孟买。 那名官员说，这是一次"严重"安检疏漏事件，"原本不可能发生"。当局正在调查这次事件。