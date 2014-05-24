哈中企业签署总值3亿美元合作协议

哈新社西安消息，在第十八届中国东西部合作与投资贸易洽谈会暨首届丝绸之路国际博览会框架下，第三届陕西省国际友城项目对接会签约仪式昨日在西安召开。哈萨克斯坦江布尔州和中国陕西省在西安首届丝绸之路国际博览会期间签署总额为3亿美元（500亿坚戈）的地区合作合同。

江布尔州州政府与陕西省省政府签署农业、医疗、旅游以及其他领域合作备忘录。 合作备忘录包括：改造塔拉兹第四热力发电厂（投资额19380万美元），江布尔州太阳能发电站发电功率从1.5百万瓦提升至7百万瓦（1300万美元），改造升级天然气炼化设备，达到欧洲4号标准（5400万美元），提升风力发电站功率从1.5百万瓦至21百万瓦。 在接受哈新社记者采访时江布尔州州长卡里姆∙柯科尔巴耶夫说，今天所签署的协议总额超过500亿坚戈。 柯科尔巴耶夫在提及陕西省是中国农业高技术区（全球苹果10%在此生产）时说："我们将与陕西省在此行业展开合作，西安市有两千多年的历史，我们有与西安市合作开发区域性旅游行业想法，因此，我们在2017年阿斯塔纳世博会时计划向中国游客介绍塔拉兹的历史，以吸引更多游客前来观光旅游。哈萨克斯坦江布尔州塔拉兹市与中国陕西省西安市是友好城市，因此，塔拉兹市派出由40多人组成的代表团参加此次博览会。他们包括政府官员、商界代表、高等院校校长，博览会期间塔拉兹代表团还参观了陕西省多个高等院校”。 来自中国个省、自治区、直辖市的674个代表团和77个国家的代表参加了此次博览会。 "KazNexInvest"、哈萨克斯坦东干（回族）协会和哈新社在博览会期间进行了自我推介。