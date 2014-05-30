最新报告称三成地球人超重 美中印3国最受体重困扰

哈通社阿斯塔纳电，据欧洲时报网消息，一项最新调查显示，体重超标问题已成为全人类共同面对的难题：截至2013年，全球共有21亿人肥胖或超重，约占世界人口的30%。

北京《环球时报》援引路透社5月29日称，美国华盛顿大学健康计量与评估研究所最新评估报告显示，全球体重超标人口已从1980年的8亿多上升至2013年的21亿。这份评估报告号称同类研究中"最为详尽"的学术成果，总结分析188个国家30多年的研究数据。 英国广播公司称，全球最受体重问题困扰的5个国家分别是美国、中国、印度、俄罗斯和巴西。从地域上看，中东、北非、中美洲国家以及加勒比海地区人口肥胖率一直居高不下。从性别上看，埃及、沙特、阿曼、洪都拉斯和巴林等国女性肥胖率增速最快;新西兰、科威特和美国等国男性肥胖率增速最快。 研究人员悲观地表示，体重问题曾一度只是富裕国家头疼的问题，如今它已经跨越地区和国界，成为不同社会阶层和年龄段人士面临的共同难题。迄今为止，全球尚未有任何一个国家有效地应对过人口肥胖问题。研究人员还警告说："肥胖不仅仅是一个形象问题，它是造成疾病甚至死亡的主要风险因素。" 世界卫生组织称，身体肥胖会增加心脏病、中风、糖尿病及癌症的发病率，全世界每年有340万成年人死于因体重超标引起的各类慢性并发症。肥胖和超重还严重危及到下一代，有数据显示，全球肥胖和超重儿童比1980年增加47%。