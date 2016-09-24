我国或将向中国哈萨克同胞颁发3年多次签证

哈通社阿斯塔纳9月24日电 据外交部消息，外交部领事司副司长克里姆•霍贾恩别尔迪耶夫23日表示，哈萨克斯坦驻乌鲁木齐签证处计划对中国哈萨克同胞提供3年多次签证服务。

霍贾恩别尔迪耶夫说："年初对移民法进行修改的同时也讨论了中国哈萨克同胞来哈签证问题。这一方面的确存在一些困难。因为，每天有300多个人前来我国驻乌鲁木齐签证处办理来哈签证，其中95%为中国哈萨克同胞。目前，哈方为中国哈萨克同胞在没有任何邀请函的条件下免费办理1年多次签证。"



霍贾恩别尔迪耶夫表示，我国驻乌鲁木齐签证处人手不足，每天都来不及处理同胞们的签证申请。要扩充人员需同中方进行协商。根据规定，双方领事馆工作人员数量是相同的。



"为减少排队，我们正在制定新的签证业务。根据新规定，首次办理来哈签证的中国哈萨克同胞将获得1年多次签证，而第二次办理签证的同胞们将获得3年多次签证。这一计划因有些原因推迟到了年底。我们相信新的规定将有效的缓解签证处门口的排队情况。" 霍贾恩别尔迪耶夫说。



霍贾恩别尔迪耶夫还表示，来哈留学的青年在签证过期的情况下，可在哈萨克斯坦境内相关部门申请签证延期。（编译：小穆）