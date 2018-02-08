我国海关可在3分钟内完成通关工作

哈通社/北京/2月8日-近日在中国举行的会议讨论了哈萨克斯坦海关监管措施。

哈萨克斯坦财政部国家税务委员会副主席古斯曼•阿姆林出席了同方威视公司20周年的活动。







古斯曼•阿姆林在"同方威视-2018安全和检测技术"会议的开幕式上表示，新的监管方式在保持当前效率的基础上还将提高安全水平。他表示，建立一个集成的内部物流监测和管理平台，所有系统将纳入统一的海关控制技术走廊，监管花费时间将不超过3分钟。



阿姆林表示，在此之前，哈萨克斯坦采用的五级海关监管制度有许多弊端。而通过与同方威势公司长达15年的合作，许多问题得到了改善。







值得一提的是，同方威视公司是中国海关和其他部门安全设备的供应商，同时也向122个国家出口货物。



自2004年以来，同方威视公司在哈萨克斯坦共安装了26个大型检验检测系统，340个小型检验系统。 包括在卡兹库鲁特、巴克特、阿塔梅肯、铁木尔巴巴等海关检查站；库兰、贝纽、阿勒腾库勒、多斯特克边检站；阿拉木图和奇姆肯特机场、16个火车站、2018世博会设施，以及在和平宫内均有安装。











【编译：达娜】