前四月哈国出口大米近3万吨 主要销往独联体国家

哈通社/努尔苏丹/7月4日 -- 据统计分析网站Energyprom公布数据显示，2022年1-5月，全哈大米产量为8.9万吨，同比下降1.9%。其中，93.1%来自主要大米产区克孜勒奥尔达州：8.28万吨，年增长率为3.6%。其后依次是阿拉木图州和突厥斯坦州，大米产量分别为4300吨和1800吨。

2021年1-12月，全哈大米产量同比增长5.7%，达到21.07万吨。

据悉，今年大米产量可能会出现非常明显的减少。据Khabar24报道，Syrdarya水位的下降，导致流入Kyzylorda地区的灌溉用水减少，水稻种植面积减少11000公顷。

哈国大米种植者在今年1-4月满足了本国市场超过95.3%的大米需求（国内销售加出口），而去年同期为97.3%。进口份额上升至4.7%。进口大米3500吨，同比增长76.6%。同时，出口量下降了28.9%，降至2.87万吨。本国市场的销售量同比增长了41.7%，达到4.64万吨。

根据1-4月数据，全哈出口大米2.91万吨，出口金额达1100万美元。实物出口量减少29.1%，出口金额减少5.6%。

哈萨克斯坦的大部分大米出口至独联体国家：2.72万吨，出口金额达990万美元。其中，出口至俄罗斯的大米数量最多：1.4万吨，增长70.6%。塔吉克斯坦和乌克兰也位居前三。

哈萨克斯坦向非独联体国家出口1900吨大米，比去年同期增长81%。蒙古、伊拉克和土耳其在是主要出口目的地国。

今年5月，哈国大米零售价格平均为每公斤406坚戈。 在哈国各大主要城市中，首都努尔苏丹的大米价格最高——每公斤537坚戈。其次是阿克套和卡拉干达（每公斤490坚戈），以及巴甫洛达尔（每公斤457坚戈）。 彼得罗巴甫尔的大米价格最便宜，每公斤302坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】