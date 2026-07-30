近3万名外国人通过简化程序获得哈萨克斯坦国籍 逾八成为哈萨克族侨胞

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦内务部日前在回复哈通社采访时表示，并非所有外国公民申请加入哈萨克斯坦国籍都必须在境内连续居住满5年。根据现行法律，符合特定条件的人员可通过简化程序申请获得哈萨克斯坦国籍。

内务部表示，简化入籍政策主要适用于与哈萨克斯坦具有历史、民族或家庭联系的人士。

根据《哈萨克斯坦共和国国籍法》第16-1条规定，以下人员可适用简化程序申请国籍：

哈萨克族侨胞，即血亲同胞（Qandas）；

大规模政治迫害受害者及其后代；

在哈萨克斯坦高校就读的哈萨克族学生；

与哈萨克斯坦公民结婚的外国公民，以及哈萨克斯坦公民的遗孀或鳏夫；

根据哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯和吉尔吉斯斯坦之间有关政府间协议，符合条件的上述国家公民。

内务部同时强调，外国公民积极宣传哈萨克斯坦文化，或曾获得国家奖项、感谢信或其他荣誉，并不能作为通过简化程序取得哈萨克斯坦国籍的依据。

数据显示，2025年至2026年期间，共有2.98万名外国公民通过简化程序获得哈萨克斯坦国籍，其中2.48万人为血亲同胞（Qandas），占总数的八成以上。

其中，2025年共有2.06万人获得哈萨克斯坦国籍，2026年已有9200人完成入籍。

内务部介绍，申请人在哈萨克斯坦的居留期限自获得永久居留许可之日起计算，相关信息将通过内务部信息系统进行核查。

此外，内务部还就国籍审批决定的复议程序作出说明。根据法律规定，批准加入哈萨克斯坦国籍的决定由总统作出，因此，对相关决定进行复议也属于国家元首的职权范围。