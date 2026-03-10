3月10日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

32个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 490.96（-2.88坚戈），外汇交易总额为2.6587亿美元（-3990.5万美元）。交易过程中，最低报价为1:486.62坚戈，最高报价为1:496.50坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 571.59（-0.34坚戈），外汇交易总额为364.4万欧元（+190.4万欧元）。交易过程中，最低报价为1:566.57坚戈，最高报价为1:575.77坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.2278（-0.0118坚戈），外汇交易总额27.9994亿卢布（+12.7603亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.1750坚戈，最高报价为1: 6.3000坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:71.2748（-0.1246坚戈），外汇交易总额1030.8万元（-3.2069亿元）。交易过程中，最低报价为1:70.9180坚戈，最高报价为1: 72.0000坚戈。