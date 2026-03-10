哈通社3月10日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

3月10日,星期一

3月10日是阳历一年中的第69天，离全年的结束还有296天（闰年则还有297天）。

世界各国/地区节日：

保加利亚大屠杀纪念日 该日是保加利亚官方假日，当天各地将举行纪念活动。

阿塞拜疆国家剧院日 根据阿塞拜疆总统令，2013年开始将3月10日定为阿塞拜疆剧院日。

加拿大亚历山大•贝尔纪念日 贝尔本人是一个声学生理学家和聋哑人语的教师。贝尔的父亲、祖父、兄弟的工作都与演说术和发声法有关，他的母亲和妻子是聋人，这一切都深刻影响着贝尔一生的工作。他对听力和语言的研究，进一步引导他发明实验听力设备，此设备最终使贝尔在1876年被授予第一个针对电话的美国专利。在他之前，德国人菲利普•雷斯曾发明过一台电话机，但其传声效果极差，实际上无法使用。1876年3月10日贝尔与他的同事试验了世界上第一台可用的电话机

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1932年 哈萨克斯坦成立南哈州与阿克托别州，奠定了我国现代行政区划的重要基础。

2005年 《农业科技：粮食与草粮-2005》国际展览会在彼得罗巴甫尔举行。

2010年 塞梅伊档案馆发现了作家埃泽勒罕·努尔沙伊霍夫在1944年从前线寄出的战地诗信《我们要去柏林！》原稿。

2010年 塔吉克斯坦《帕米尔》杂志出版特辑，专门介绍哈塔两国的文学与文化联系。

2011年 日本议会在东京举行关于发展哈-日两国关系的圆桌会议。

2011年 哈萨克斯坦驻土耳其大使馆同安卡拉Has Sanat画廊联合举行“黄金时代”展览。

2012年 突厥文化国际组织秘书长杜森·卡塞伊诺夫获颁阿塞拜疆“友谊”勋章，以表彰其在加强突厥语国家间联系的卓越贡献。

2014年 哈萨克斯坦驻华大使馆代表团对中国云南省进行了工作访问。

2014年 哈萨克艺术工作者阿依曼·萨尕托娃在英国创办了“Kazakhsha”手工皮具工作室，向西方展示融合了萨马提亚和塞人文化的游牧美学。

2016年 哈萨克斯坦与空客公司合作，开始在本国生产航天器太阳能传感器。

2016年 世界知名巧克力师尼古拉在阿斯塔纳展出了用哈萨克斯坦巧克力制作的古代珠宝和民族服饰模型。

2017年 哈萨克斯坦选手阿尔曼江·鲁扎胡诺夫成为哈萨克斯坦及中亚首位获得巴西柔术黑带的选手。

2017年 纳吾鲁兹节来临之际，阿拉木图市举行首届哈萨克语迪士尼/漫威电影节。

2018年 南哈州更名为突厥斯坦州，首府迁至突厥斯坦市，奇姆肯特市升格为直辖市。

2018年 阿联酋对哈萨克斯坦公民实行免签政策。

2019年 速滑名将叶卡捷琳娜·艾多娃在盐湖城世界杯1000米比赛中以1分13秒7的成绩打破了哈萨克斯坦国家纪录。

2020年 哈萨克歌手迪玛希演唱的中国电视剧插曲在QQ音乐平台夺得榜首，进一步提升了其在亚洲的影响力。

2021年 伊朗戈尔甘举行哈伊文化日活动中。

2023年 阿拉木图国家传染病科研中心项目揭幕，该中心集病毒学研究与疫苗生产于一体，是哈萨克斯坦唯一的尖端防疫科研基地。