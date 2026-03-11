3月11日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 489.62（-1.34坚戈），外汇交易总额为3.9925亿美元（+1.3337亿美元）。交易过程中，最低报价为1:487.70坚戈，最高报价为1:491.80坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 568.98（-2.61坚戈），外汇交易总额为110.1万欧元（-254.3万欧元）。交易过程中，最低报价为1:566.37坚戈，最高报价为1:572.22坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.1937（+0.0341坚戈），外汇交易总额25.5261亿卢布（-2.4732亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.1630坚戈，最高报价为1: 6.2293坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:71.3782（+0.1034坚戈），外汇交易总额2992.2万元（+1961.4万元）。交易过程中，最低报价为1:71.0700坚戈，最高报价为1: 71.6100坚戈。