哈通社3月11日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

3月11日，星期三

3月11日是公历一年中的第70天（闰年第71天），离全年的结束还有295天。

世界各国/地区节日

立陶宛独立日 立陶宛曾经与波兰合邦为波兰立陶宛联邦，后来成为沙俄附庸国并最终遭吞并。第一次世界大战后独立，但在第二次世界大战时被斯大林领导下的苏联吞并，成为苏联加盟共和国。1990年3月11日立陶宛宣布脱离苏联再次独立，直到1991年9月6日苏联才承认其独立。哈萨克斯坦与立陶宛于1992年6月15日建立外交关系。

欧洲恐怖袭击牺牲者纪念日 欧洲议会将3月11日设为恐怖袭击牺牲者纪念日，旨在纪念2004年3月11日在西班牙首都马德里市发生的恐怖袭击事件，200人在该事件中遇难。2005年7月7日，伦敦发生多个爆炸案，共造成50多人伤亡。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1937年 哈萨克苏维埃社会主义共和国红十字会成立，2002年更名为哈萨克斯坦共和国红新月会，作为全球最大人道主义网络成员，致力于消除歧视与缓解人类苦难。

1993年 哈萨克斯坦国家科学院哈萨克斯坦中部分院成立。

1996年 哈萨克斯坦发布深化科学管理体系改革法令，将国家科学院、农科院与科学及新技术部整合为哈萨克斯坦科学院。

2011年 为保护中央高地独特的草原生态系统，布伊拉套国家公立自然公园正式成立，横跨阿克莫拉州与卡拉干达州。

2012年 哈萨克斯坦-印度副部长级别外交部磋商会议在印度德里举行。

2012年 国际展览局秘书长文森特·冈萨雷斯·洛塞泰斯率领的代表团正式对阿斯塔纳进行工作访问。

2012年 土耳其伊斯坦布尔市举行世界哈萨克协会日。

2012年 哈萨克斯坦-葡萄牙外交部磋商会议在里斯本举行。

2013年 “哈萨克斯坦工程”公司同EUROCOPTER公司签署关于军用直升机生产的新协议。

2014年 哈萨克斯坦与塞舌尔共和国在纽约正式建交。

2014年，三位刚从太空返回的宇航员联名签署卡拉干达市徽以庆祝该市建市80周年。

2014年 在柏林国际旅游展销会上，哈萨克斯坦展台荣获亚太地区第三名，仅次于韩国与马来西亚。

2015年 哈萨克国家马戏团空中飞人组合在西班牙国际马戏节上凭借高难度节目《你和我》勇夺“银象奖”。

2016年 主题为《中亚地区一体化框架内加深前苏联地区一体化规划》的国际研讨会在阿拉木图图拉洛夫新经济学院正式开幕。

2017年 卡普恰盖太阳能电站启动了EnergyCell能量储存系统，这是该创新储能技术在独联体及中亚地区的首次应用。

2018年 哈萨克拳击队在赫尔辛基GeeBee国际赛中斩获5金1银，夺得团体总分第一。

2018年 少女歌手丹妮莉亚·托列硕娃荣获BraVo国际专业音乐奖“展望未来”奖项。

2019年 哈萨克国立大学启动了“智慧城市”双学位创新人才培养计划，通过欧盟 Erasmus+ 项目与欧洲高校联合培养IT专家。

2021年 世界最大矿业展览之一加拿大多伦多矿业展览会（PDAC）期间，哈萨克斯坦政府机构和国有企业代表同各国嘉宾共同探讨哈萨克斯坦矿产资源市场的发展前景和新机遇。

2023年 14岁的网球新星阿丽亚娜·戈古利纳在印度ITF青少年巡回赛中表现强势，包揽了单打和双打两项冠军。

2024年 托卡耶夫总统对阿塞拜疆进行国事访问，双方元首共同见证了从中国西安发往阿普歇伦的集装箱班列抵港仪式，标志着跨里海运输合作迈向新高度。