3月12日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

31个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 491.31（+1.69坚戈），外汇交易总额为3.2644亿美元（-7280.4万美元）。交易过程中，最低报价为1:488.79坚戈，最高报价为1:493.00坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 576.34（-1.64坚戈），外汇交易总额为245.9万欧元（-135.8万欧元）。交易过程中，最低报价为1:565.43坚戈，最高报价为1:568.90坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.1980（+0.0043坚戈），外汇交易总额19.1823亿卢布（-6.3438亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.1500坚戈，最高报价为1: 6.2261坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:71.4144（+0.0362坚戈），外汇交易总额5014万元（+2021.7万元）。交易过程中，最低报价为1:71.3210坚戈，最高报价为1: 72.3180坚戈。