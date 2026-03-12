哈通社3月12日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

3月12日，星期四

3月12日是公历一年中的第71天（闰年第72天），离全年的结束还有294天。

世界各国/地区节日

世界反对网络审查日（英文：World Day Against Cyber Censorship） 是2009年3月6日由记者无国界与国际特赦组织致信微软、Google和雅虎，呼吁这三家全球最大的网络巨头，能在3月12日这一天，停止审查博客平台和搜索引擎的内容，让全世界网民能够在这一天享受自由、开放的互联网；并且也向所有的个人、组织和国家发出一个信号--网络审查并不是唯一的前途。记者无国界和国际特赦组织表示，当前全球有超过二十个国家在进行网络审查。

太阳-地球日 是美国国家航空航天局和欧洲空间局在2000年新创设的一个庆典节日，节日的目的是在推广大众对太阳的认识，和它影响地球上生物的方法。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1936年 江布尔州医学院正式成立。

1992年 哈萨克斯坦与阿富汗正式建立外交关系。

1993年 独立后的哈萨克斯坦完成了首个国际民航航班（阿拉木图—沙迦），由私立航空公司执飞。

1994年 独立哈萨克斯坦首次参加在挪威利勒哈默尔举行的第17届冬季奥林匹克运动会。

1999年 埃及开罗将哈萨克斯坦驻埃使馆所在的街道命名为“阿拜街”。

2002年 首届哈萨克斯坦记者大会在阿拉木图召开，由国家记者联盟和广播电视协会联合主办。

2010年 哈萨克斯坦加入《博洛尼亚宣言》，成为第47个加入该进程的国家，也是首个加入其中的中亚国家。

2010年 哈萨克斯坦在德国德累斯顿设立名誉领事馆，旨在加强与德国萨克森州及萨克森-安哈尔特州的双边关系。

2013年 哈萨克斯坦-捷克机械制造和金属加工技术开发中心在阿斯塔纳设立。

2013年 突厥文化国际组织宣布2013年为“穆汗·图列巴耶夫年”，并在安卡拉举行了这位哈萨克古典音乐奠基人的百年诞辰纪念活动。

2014年 阿尔法拉比哈萨克国立大学举行“哈萨克斯坦之路2050：我的路”青年论坛。

2016年 哈萨克斯坦首次引入国际尖端的ISAC过敏原诊断技术，成为全球少数几个拥有此类精准医疗设备的国家之一。

2017年 传奇拳王根纳季·戈洛夫金肖像和哈萨克斯坦国旗正式出现在世界拳击理事会金腰带上，与阿里、泰森等拳击史上最伟大的冠军并列。

2017年 柔道运动员伊斯兰·博兹巴耶夫在巴库大满贯赛中夺金，成为哈萨克斯坦历史上第四位获得该项赛事冠军的选手。

2018年 哈萨克斯坦-卡塔尔建交25周年庆典在多哈举行。

2018年 关于哈中两国历史的《你和我：中国和哈萨克斯坦的历史》正式发行。

2018年 印度驻哈大使馆近日正式开始向哈萨克斯坦公民发放电子签证。

2019年 在俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克举行的第29届大学生冬季运动会进入最后一个比赛日的争夺，哈萨克斯坦代表团最终收获7枚奖牌（4银3铜），位居奖牌榜第17位。

2019年 国际IT大学（IITU）获得德国ASIIN国际认证，标志着哈萨克高等教育在IT领域达到了欧洲教学质量标准。

2021年 哈萨克斯坦行政区划调整，突厥斯坦州新设萨乌然县，行政中心设在硕尔纳克乡。

2021年 中亚首家针对特殊需求儿童的社交动画学校在“Balapan”频道启动，由哈、日、韩三国顶尖动画师联合授课。

2023年 迪玛希哈萨克语歌曲《Zhalyn》首次在美国西雅图的 Channel R Radio 广播电台播出，展示了其母语作品的国际传播力。