3月13日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

28个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 490.69（-0.62坚戈），外汇交易总额为3.5481亿美元（+2836.1万美元）。交易过程中，最低报价为1:488.31坚戈，最高报价为1:492.45坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 562.33（-5.01坚戈），外汇交易总额为326.8万欧元（+80.9万欧元）。交易过程中，最低报价为1:560.15坚戈，最高报价为1:566.31坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.1112（-0.0868坚戈），外汇交易总额31.4835亿卢布（+12.3012亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.0670坚戈，最高报价为1: 6.1501坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:71.0493（-0.3651坚戈），外汇交易总额7440万元（+2426万元）。交易过程中，最低报价为1:70.8325坚戈，最高报价为1: 71.4603坚戈。