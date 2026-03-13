哈通社3月13日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

3月13日，星期五

3月13日是公历一年中的第72天（闰年第73天），离全年的结束还有293天。

世界各国/地区节日：

格林纳达革命日 格林纳达是美洲西印度群岛中向风群岛南部的一个国家。首都为圣乔治。每年3月13日为国家革命日。

泰国大象日 每年3月13日为泰国传统节日大象日， 当日，泰国各个城市将举办活动庆祝一年一度的大象日。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1920年 哈萨克著名作家、学者萨肯•塞弗林的《红隼》（Қызыл сұңқарлар）戏剧正式亮相。

981年 著名诗人、歌唱家、作曲家凯南·阿兹尔巴耶夫纪念博物馆在江布尔州落成了，馆内收藏了包括他13岁时的冬不拉在内的近千件珍贵文物。

1992年 哈萨克斯坦与利比亚国正式建立外交关系。

2001年 阿拉木图哈萨克建筑学院大学生们为人民英雄凯拉特•热斯库勒别科夫设立纪念牌。

2003年 哈萨克斯坦工程国有公司成立，作为大型控股结构，统一管理并推动国内国防工业及军民两用产品的技术与财务发展。

2009年 哈萨克斯坦鸟类分类与分布名录正式公布。

2014年 在哈萨克斯坦与土耳其学术人文合作框架下，哈萨克斯坦驻土耳其大使馆同哈斯特帕大学联合举行题为“丝绸之路之突厥国家经济合作”的座谈会。

2015年 哈萨克斯坦学生在韩国举行的“年轻科学家”国际科技大赛中获得金牌。

2017年 哈萨克斯坦政府授予境内维吾尔语、韩语和德语剧院“学术剧院”地位，体现了国家对多元民族文化艺术的高度尊重与支持。

2018年 乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔济约耶夫签署关于宣传哈萨克伟大诗人阿拜•库南拜吾勒著作的决议。

2019年 哈萨克斯坦当代艺术家莱拉·马哈特在罗马尼亚举行个人作品展，其作品已在全球十多个国家的艺术馆被收藏。

2020年 哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦商业论坛在塔什干举行。

2022年 哈萨克斯坦网球少将藏哈尔·努尔兰吾勒获斯洛伐克Tennis Europe 系列赛事 Baseline Open U14 2022 (二级赛事) 总冠军。

2023年 托卡耶夫总统同政府总理、国家机构领导层、各州州长和各直辖市市长举行会谈，重点探讨国情咨提出的工作任务落实情况。

2023年 突厥斯坦州萨热阿尕什县农场主培育的一只肉羊以230公斤的体重，入选了《哈萨克斯坦吉尼斯纪录大全》。

2024年 曼格斯套州奥特潘山举行“团结之火”点火仪式，庆祝阿玛勒节，活动吸引了来自土耳其和乌兹别克斯坦的嘉宾，展现了跨国界的民俗凝聚力。