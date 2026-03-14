哈通社3月14日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

3月14日，星期六

3月14日是公历一年中的第73天（闰年第74天），离全年的结束还有292天。

世界各国/地区节日：

国际保护河流行动日 每年3月14日为国际保护河流行动日。1997年3月，第一届受大坝影响之民众国际会议在巴西的库里提巴举行。与会各代表通过决议，设立反对大坝、保护河流、水及生命的国际行动日。来自20个国家的代表同意将国际行动日定在3月14日。

圆周率日 每年3月14日是圆周率日，从圆周率常用的近似值3.14而来。通常是在下午1时59分庆祝，以象征圆周率的六位近似值3.14159。一些用24小时记时的人会改在凌晨1时59分或下午3时9分（15时9分）。全球各地的一些大学数学系在这天开派对庆祝。

爱沙尼亚母语日 每年3月14日为爱沙尼亚母语日。当日，爱沙尼亚全国将倡导母语的重要性，同时旨在纪念爱沙尼亚第一位诗人雅各‧百德逊（Christian Jaak Peterson）的诞辰日。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1921年 突厥斯坦共和国中央执行委员会通过正式法令，宣布将韦尔尼（Верный）更名为阿拉木图。

1994年 哈萨克国家法律研究所成立，现为哈萨克文物政法大学（2001年）。

2005年 俄罗斯秋明市举办«哈萨克艺术周»。

2011年 首个欧亚政治学家大会在阿拉木图市开始工作。

2011年 哈萨克电影首次亮相在沙特阿拉伯举行的The Ambassador's Choice国际电影节。

2013年 纳扎尔巴耶夫总统短期休假期间同前以色列总统希蒙•佩雷斯举行工作会议。

2014年 哈萨克国际通讯社中文网站正式上线，其目标旨在为国家之间的政治、经济以及社会人道主义关系做出贡献。

2016年 塞梅市«Semaz»汽车组装车生产出首辆«Газель Next»货车。

2018年 塔吉克斯坦总统埃莫马利•拉赫蒙对哈萨克斯坦进行正式访问。

2018年 哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦双边合作第17次政府间会议在阿斯塔纳（现努尔苏丹）举行。

2019年 哈萨克斯坦总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫正在对阿拉伯联合酋长国进行工作访问。