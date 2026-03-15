哈通社3月15日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

3月15日，星期日

3月15日是公历一年中的第74天（闰年第75天），离全年的结束还有291天。

世界各国/地区节日：

国际消费者权益日 1983年，国际消费者联盟组织正式确立每年3月15日为国际消费者权益日，目标旨在保护国际上的消费者的权益。选定此日的根据在于，1962年的3月15日，时任美国总统的约翰•肯尼迪在美国国会发表《关于保护消费者利益的总统特别咨文》一文，文中首次提出消费者的四项权利。

国际反对警察暴力日 每年3月15日是国际反对警察暴力日。该节日由反对警察暴力组织发起并于1997年首次庆祝。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1922年 巴弗洛达尔州东北部15公里处的莫伊勒德度假疗养村正式开放。

1991年 根据哈萨克苏维埃社会主义共和国总统令，纳乌鲁兹节正式被作为法定假日。

1999年 《国家秘密法》签署，建立了统一的国家安全信息保护体系，明确了秘密信息的划分、保护及解密准则。

2002年 哈萨克斯坦国家铁路公司正式成立。

2005年 乌拉尔市政府为二战功勋老兵纳吾热兹•沃特艮诺夫竖立纪念牌。

2010年 哈萨克斯坦Al Hilal伊斯兰银行在阿拉木图市成立。

2014年 著名文物修复专家克里木·阿勒腾别科夫被匈牙利总统授予“骑士十字勋章”，以表彰其对保存文化遗产的杰出贡献。

2016年 在罗马尼亚首都布加勒斯特举行的欧洲区域会议期间，哈萨克斯坦面值2万坚戈钞票被评为设计和保护类最佳。

2017年 哈萨克斯坦职业拳手根纳季•戈洛夫金荣登著名拳击杂志《Boxing News》的封面。

2018年 哈萨克斯坦总统授予乌兹别克斯坦总统沙夫卡特-米尔济约耶夫一级“友谊”勋章。

2016年 阿拜歌剧院落成首家剧院博物馆，展出了上世纪三四十年代的珍贵演出服装、手稿及艺术海报。

2018年 哈萨克斯坦“乌兹别克斯坦年”活动启动，中亚五国领导人联合发表纳乌鲁兹节宣言，强调了该节作为联合国非物质文化遗产的团结力量。

2019年 首届中亚经济论坛开幕。与会各方就促进区域合作、扩大贸易、加强互联互通、提升本地区旅游吸引力等议题进行深入讨论。

2020年 由于世卫组织已宣布新冠肺炎全球“大流行”，为保护全体哈萨克斯坦民众生命和健康，哈萨克斯坦政府宣布从2020年3月16日至2020年4月15日实施紧急状态。

2021年 哈萨克青年音乐人伊曼别克·泽依肯诺夫凭借对《Roses》的混音斩获第63届格莱美奖，实现了哈萨克斯坦乃至中亚在世界流行音乐最高奖项上的零突破。

2022年 哈萨克斯坦拳击代表队在安曼亚锦赛中表现强劲，凭借44枚奖牌（13金）的总成绩位居青少年及青年组奖牌榜首位。

2023年 哈萨克斯坦通过《土地法》修正案，加大了对违规用地行为的行政处罚力度，旨在降低土地管理领域的腐败风险。

2024年 哈萨克斯坦选手丹尼尔·瓦西里耶夫在2023-2024赛季国际滑雪联盟（FIS）跳台滑雪世界杯扎科帕内站（波兰）跳台项目中斩获金牌。

2024年 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在阿特劳主持召开第三届国家库鲁尔泰。

2024年 哈萨克斯坦维和部队已抵达叙利亚，开始独立执行联合国维和任务。