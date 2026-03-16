3月16日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

32个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 485.61（-5.08坚戈），外汇交易总额为3.3011亿美元（-2469.8万美元）。交易过程中，最低报价为1:482.65坚戈，最高报价为1:490.01坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 555.95（-6.38坚戈），外汇交易总额为562.1万欧元（+235.2万欧元）。交易过程中，最低报价为1:553.39坚戈，最高报价为1:559.53坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.0067（-0.1045坚戈），外汇交易总额15.4623亿卢布（-16.0212亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.9223坚戈，最高报价为1: 6.0799坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:70.2642（-0.7851坚戈），外汇交易总额3840万元（-3600万元）。交易过程中，最低报价为1:70.0607坚戈，最高报价为1: 70.9000坚戈。