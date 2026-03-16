哈通社3月16日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

3月16日，星期一

3月16日是公历一年中的第75天（闰年第76天），离全年的结束还有290天。

世界各国/地区节日：

哈萨克斯坦共和国卫队成立日 1992年3月16日，根据纳扎尔巴耶夫总统的命令，哈萨克斯坦共和国卫队在阿拉木图州卡斯克列恩县成立。其主要目的为保护国家总统、最高管理机构、议员、政府领导行动安全。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1944年 哈萨克斯坦阔克舍套州成立，首府为阔克舍套市。1999年并入阿克莫拉州。

1944年 塔勒德库尔干州成立，首府为塔勒德库尔干市。1997年并入阿拉木图州。

1998年 阿勒腾萨林教育问题科研所正式改名为阿勒腾萨林哈萨克教育学院。

2009年 纪录片《阿拉什运动》在阿拉木图上映。

2012年 纽约大学古代世界研究所举行题为《游牧民族和他们的关系：哈萨克斯坦的古代艺术与文化》展览。

2016年 哈萨克斯坦递交了关于加入海牙会议的意向书。

2017年 斯洛伐克外交和欧洲事务部部长莱恰克被授予哈萨克斯坦独立25周年荣誉勋章。

2018年 叙利亚问题阿斯塔纳和平进程担保国家外交部会议在阿斯塔纳举行。

2021年 中亚国家农业部长第三届会议以视频方式举行。

2021年 哈萨克斯坦联合国教科文组织和伊斯兰教科文组织全国委员会下属非物质文化遗产保护国家委员会成为ichLinks项目合作伙伴。

2023 年 第一家Ozon中心在阿斯塔纳开业。Ozon是一家俄罗斯主要的电子商务公司，被誉为“俄罗斯的亚马逊”。

2024年 哈萨克斯坦著名歌手、人民艺术家迪玛希·库达依别尔艮向世界知名的歌剧巨匠普拉西多·多明戈赠送了一件哈萨克袷袢，表达了他对这位传奇歌手的深深敬意。

2024年 哈萨克斯坦选手丹尼斯·尼基沙在荷兰鹿特丹2023-24赛季国际滑联短道速滑世锦赛男子500米项目上表现出色，以41.676秒的成绩摘得银牌。

2025年 哈萨克斯坦拳手纳兹姆·科宰拜在塞尔维亚尼什举行的女子拳击世锦赛决赛中，击败俄罗斯选手成为三届拳击世界冠军。