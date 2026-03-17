3月17日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

33个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 479.29（-6.32坚戈），外汇交易总额为4.7676亿美元（+1.4665亿美元）。交易过程中，最低报价为1:476.60坚戈，最高报价为1:482.30坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 550.69（-5.26坚戈），外汇交易总额为336万欧元（-226万欧元）。交易过程中，最低报价为1:547.41坚戈，最高报价为1:555.00坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.8503（-0.1564坚戈），外汇交易总额19.6694亿卢布（+4.2071亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.8291坚戈，最高报价为1: 5.8985坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:69.6156（-0.6486坚戈），外汇交易总额2734.7万元（-1105.2万元）。交易过程中，最低报价为1:69.1930坚戈，最高报价为1: 70.0700坚戈。