哈通社3月17日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

3月17日，星期二

3月17日是公历一年中的第76天（闰年第77天），离全年的结束还有289天。

世界各国/地区节日：

圣帕特里克节 圣帕特里克节，或称为圣巴德利爵纪念日，是纪念爱尔兰的主保圣人，圣帕特里克主教（约385-461年）的节日，在每年3月17日举行。这一节日5世纪末期起源于爱尔兰，这一天后来成为爱尔兰人的国庆节，同时也是北爱尔兰的银行休假日与爱尔兰共和国、蒙特塞拉特和加拿大纽芬兰与拉布拉多省的法定节假日。在加拿大其他地区、英国、澳大利亚、美国和新西兰，圣帕特里克节虽然广为庆祝，但不是法定的节假日。

泰国泰拳拜师节 每年3月17日为泰国泰拳拜师节，该节日每年吸引来自世界各地的泰拳爱好者参加。节日期间举行泰拳比赛、拜师表演、泰拳教学等活动。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1990年 哈萨克斯坦朝鲜人代表大会在阿拉木图举行，会上成立了全国朝鲜族文化中心协会。

1991年 阿特劳州《阿克贾伊克报》首刊发行。

1994年 哈萨克斯坦正式承认马其顿（现北马其顿）的独立，扩展了国际外交版图。

1995年 哈萨克斯坦共和国中央选举委员会成立，作为负责监督宪法选举条款执行、组织总统及议会选举的最高国家机构。

2005年 “哈萨克航天”（Kazkosmos）国有公司成立（后更名为“哈萨克太空旅行”），标志着国家进入自主开发太空资源的新阶段。

2009年 彼得罗巴甫尔军事学校正式改名为哈萨克斯坦共和国内务部军事学院。

2011年 为保护中部哈萨克斯坦高地独特的草原生态系统，面积近8.9万公顷的布伊拉套国家自然公园正式设立。

2012年 哈萨克斯坦-土耳其外交部在安卡拉举行磋商会议。

2012年 哈萨克斯坦另有9座城市加入国际“市长和平组织”，承诺共同致力于废除核武器和维护世界和平。

2013年 塞梅工匠打造了亚萨维陵墓中著名青铜大锅的精准复制品，采用现代复合材料，既保留了古朴纹饰又更耐极端天气。

2014年 国家银行发行2014年巴西世界杯纪念银币，面值100坚戈，采用精制工艺，展示了哈萨克斯坦对全球体育盛事的参与。

2016年 国际象棋名将詹萨娅·阿布德玛利克在阿拉木图开设棋院分院，不仅培养青少年选手，还为低收入家庭孩子提供免费培训。

2017年 阿斯塔纳举办了首届"图玛尔"国家电视奖颁奖典礼。

2018年 哈萨克斯坦加入经合组织钢铁委员会成为准成员，标志着哈国钢铁工业政策获得了国际权威组织的高度认可。

2021年《哈萨克斯坦 101 印象》斯洛伐克语版出版发行。这是一部色彩缤纷的旅游指南，介绍了哈萨克斯坦从古至今的历史文化传统，展示了哈萨克斯坦的人、建筑、城市、自然风光。

2022年 哈萨克斯坦共和国参议院（议会上院）设立新的“国家利益”对话平台。

2022年 库斯塔奈九年级学生詹·达乌托夫在亚太数学奥林匹克竞赛中获得金牌。

2023年 为庆祝即将到来的纳乌鲁兹节日，全国7千所学校近百万名学生同一时间弹奏了哈萨克民族乐器“冬不拉”。