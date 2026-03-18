3月18日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

34个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 482.55（+3.26坚戈），外汇交易总额为4.4571亿美元（-3105.5万美元）。交易过程中，最低报价为1:480.50坚戈，最高报价为1:484.19坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 555.73（+5.04坚戈），外汇交易总额为100万欧元（-236万欧元）。交易过程中，最低报价为1:555.03坚戈，最高报价为1:558.39坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.8134（-0.0369坚戈），外汇交易总额58.0895亿卢布（+38.4200亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.7683坚戈，最高报价为1: 5.8400坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:70.1327（+0.5171坚戈），外汇交易总额3611万元（+876.2万元）。交易过程中，最低报价为1:69.8900坚戈，最高报价为1: 70.4400坚戈。