19:23, 18 三月 2026 | GMT +5
3月18日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了3月18日坚戈兑换外币平均汇率结果。
34个KASE成员参与了交易。
根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 482.55（+3.26坚戈），外汇交易总额为4.4571亿美元（-3105.5万美元）。交易过程中，最低报价为1:480.50坚戈，最高报价为1:484.19坚戈。
欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 555.73（+5.04坚戈），外汇交易总额为100万欧元（-236万欧元）。交易过程中，最低报价为1:555.03坚戈，最高报价为1:558.39坚戈。
卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.8134（-0.0369坚戈），外汇交易总额58.0895亿卢布（+38.4200亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.7683坚戈，最高报价为1: 5.8400坚戈。
人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:70.1327（+0.5171坚戈），外汇交易总额3611万元（+876.2万元）。交易过程中，最低报价为1:69.8900坚戈，最高报价为1: 70.4400坚戈。