哈通社3月18日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

3月18日，星期三

3月18日是公历一年中的第77天（闰年第78天），离全年的结束还有288天。

世界各国/地区节日

巴黎公社纪念日 巴黎公社是一个在1871年3月18日（正式成立的日期为同年的3月28日）到5月28日的2个月中，短暂地统治巴黎的政府。巴黎公社是法国无产阶级建立的工人革命政府，也是人类历史上第一个无产阶级政权。

阿鲁巴国家象征日 阿鲁巴是一个位于加勒比海地区的岛屿，位于南美洲国家委内瑞拉北方的委内瑞拉湾外海，仅距离巴拉瓜纳半岛约25公里。每年3月18日是阿鲁巴国家象征日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 哈萨克斯坦打击有组织犯罪和腐败问题总署正式成立。

1997年 政府批准成立内务部内卫部队高等军事学院，完善了国家内部安全人才的培养体系。

2004年 全国航天通信中心成立。作为哈萨克电信市场的核心力量，它结束了哈萨克斯坦在卫星通信领域完全依赖外部的历史。

2006年 就读捷克共和国的哈萨克斯坦留学生在布拉格市举行“巴伊铁列克”俱乐部开幕仪式。

2010年 南哈州重要的水利工程——阔克萨莱水库正式启用，有效解决了锡尔河下游的春季洪涝问题，确保了生态安全。

2013年 哈萨克斯坦律师协会阿斯塔纳分部正式设立。

2013年 纽约外国领事协会向哈萨克代表达娜·卡帕罗娃颁发荣誉证书。

2016年 哈萨克斯坦外交官协会成立，其主要目标是协助执行哈萨克斯坦政府外交政策，保护其成员权利和利益，加强哈国外交官团队连续性。

2017年 由 28 名运动员组成的哈萨克斯坦特奥会代表团参加了在奥地利施蒂里亚州格拉茨和斯拉德明举行的世界特殊奥林匹克冬季运动会。

2017年 阿扎马特·伊萨库洛夫、瓦西里·列维特等四名拳手在德国“化学家杯”中包揽四枚金牌。

2018年 库斯塔奈州扎托博尔斯克乡获州重点城市地位，并更名为托布勒市。

2019年 国际突厥语学院出版了拉丁文本《玛纳斯》史诗。

2019年 阿拉木图额赫拉斯民族乐器博物馆添置了沙卡利姆•库达伊别尔迪吾勒用过的冬不拉。

2020年 印度首都新德里国家博物馆“草原：时间、空间、文化”主题展览开幕。展览展出了哈萨克斯坦出土的“金人”和古代游牧民族青铜器、陶器、游牧民族服饰、各种首饰和生活用具等精品文物。

2021年 在 "追寻亚萨维的足迹"科学考察活动中，发现了一根拥有800年历史的手杖和一份古老手稿。

2021年 伊斯坦布尔阿拜广场和阿拜纪念碑揭幕。阿拜纪念碑作者是哈萨克斯坦雕塑家穆拉特·曼苏罗夫。

2022年 “幸福之家”妇女教培信息咨询中心在首都落成。

2025年 哈萨克斯坦总统签署法令，成立哈萨克斯坦原子能署。

2025年 哈萨克斯坦政府宣布具有战略意义的超级数据中心建设项目启动。

2025年 哈萨克斯坦与中国水利部门首次签署水资源领域备忘录。