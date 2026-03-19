3月19日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

32个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 481.95（-0.60坚戈），外汇交易总额为6.3495亿美元（+1.8924亿美元）。交易过程中，最低报价为1:479.41坚戈，最高报价为1:483.60坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 552.93（-2.80坚戈），外汇交易总额为7万欧元（-93万欧元）。交易过程中，最低报价为1:550.47坚戈，最高报价为1:554.40坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.6795（-0.1339坚戈），外汇交易总额34.4454亿卢布（-23.6441亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.5400坚戈，最高报价为1: 5.7526坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:69.9914（-0.1413坚戈），外汇交易总额1.0426亿元（+6814.9万元）。交易过程中，最低报价为1:69.5540坚戈，最高报价为1: 70.5220坚戈。