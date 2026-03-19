哈通社3月19日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

3月19日，星期四

3月19日是公历一年中的第78天（闰年第79天），离全年的结束还有287天。

世界各国/地区节日：

伊朗母亲节 每年3月19日是伊朗母亲节，该节日于1960年根据穆罕默德-礼萨·巴列维的命令设立。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1931年 阿斯芬迪亚若夫阿拉木图国立医科大学成立。

1996年 国家最高司法委员会举行首次会议。该委员会的设立旨在保障法官的独立性与不可侵犯性，并协助总统行使法院形成的宪法职权。

2001年 政府批准阿斯塔纳社会经济发展规划，确立了首都作为国家行政与文化中心的统领地位。

2011年 首届哈萨克博主大会在阿拉木图市举行。

2011年 哈萨克斯坦驻俄罗斯大使馆在莫斯科“世界”演出厅举行纳吾鲁兹节日庆典。

2013年 阿拉木图开设由央行年轻员工发起的“哈萨克斯坦金融家林荫大道”。

2013年 哈萨克斯坦电子政府移动版正式上线。

2014年 哈萨克农业国家控股公司同法国Irrifrance公司和哈萨克斯坦工程国有公司签署建立联合企业的备忘录。

2014年 北京朝阳公园举行了哈萨克现代书面文学的奠基人阿拜雕像的揭幕仪式。

2015年 上合组织秘书处举办了阿斯塔纳会议室启用仪式。

2017年 在希腊首都雅典举行的世界锦标赛上，哈萨克斯坦选手松哈特·扎卡利亚耶夫和阿斯兰·哈纳特别克成为世界青年柔术冠军。

2018年 哈萨克斯坦网球选手米哈伊尔•库柯西金在美国欧文挑战赛上夺冠。

2019年 首任总统纳扎尔巴耶夫向全国人民发表电视讲话，宣布提前结束总统职务。根据哈萨克斯坦宪法规定，时任参议院（议会上院）议长哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫临时代理总统职务。

2021年 杰出作家、翻译家格罗尔德·贝尔格纪念碑在阿拉木图落成。

2022年 央行发行“首都努尔苏丹”金银镶嵌纪念币，面值1000坚戈，仅限量发行1000枚。

2023年 哈萨克斯坦举行马吉利斯（议会下院）及地方议会选举。

2024年 首届哈农业江布尔-2024国际农业论坛在塔拉兹开幕，突厥国家组织农业部长会议同期举行，共同商讨区域粮食安全与合作。