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3月20日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了3月20日坚戈兑换外币平均汇率结果。
29个KASE成员参与了交易。
根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 481.88（-0.07坚戈），外汇交易总额为5.0990亿美元（-1.2505亿美元）。交易过程中，最低报价为1:479.76坚戈，最高报价为1:483.90坚戈。
欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 556.79（+3.86坚戈），外汇交易总额为23.8万欧元（+16.8万欧元）。交易过程中，最低报价为1:553.87坚戈，最高报价为1:560.47坚戈。
卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.7165（+0.0370坚戈），外汇交易总额24.3897亿卢布（-10.0556亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.5700坚戈，最高报价为1: 5.7520坚戈。
人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:69.9025（-0.0889坚戈），外汇交易总额2.5753亿元（+1.5327亿元）。交易过程中，最低报价为1:69.6000坚戈，最高报价为1: 70.7930坚戈。