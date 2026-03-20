哈通社3月20日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

3月20日，星期五

3月20日是公历一年中的第79天（闰年第80天），离全年的结束还有286天。

世界各国/地区节日

国际幸福日 3月20日是«国际幸福日»（Happiness Day）。联合国在2012年肯定一个国家社会的进步不该只用经济增长来衡量，同时也该将人民的生活有多幸福满足纳入考量。联合国大会在同年通过决议从2013年起将每年3月20日定为国际幸福日，每年的幸福日都有不同主题。第10份《世界幸福报告》于2022年3月18日发布。这一年度报告展示了黑暗时刻中的一道光明，2019冠状病毒病大流行不仅带来了痛苦和磨难，也见证了社会支持和善意的增长。2023年《世界幸福报告》 将于美国东部时间2023年3月20日（星期一）中午12:00发布。

国际法语日 3月20日是国际法语日。1970年，21个法语国家签署了成立文化技术合作局宪章，标志着法语国家国际组织的正式成立。在该组织发布的《2004年至2005年全球讲法语情况报告》中，全球讲法语人数为1.75亿。

突尼斯独立日 1956年3月20日，法国承认突尼斯独立。1957年7月25日突制宪会议通过决议，废黜国王，宣布成立突尼斯共和国。哈萨克斯坦共和国与突尼斯共和国于1992年11月23日正式建立外交关系。

世界麻雀日 麻雀是最常见的鸟类，也是人类的好伙伴。然而世界各地的麻雀数量都在减少当中。麻雀减少的原因非常多，其中包含了栖地破坏、农药的使用、食物减少、电磁波以及人类的猎捕。为了保育日渐稀少的麻雀，2011年3月20日由印度的环保团体自然永续协会(natural forever society)所发起，希望透过这个平台唤起世界各地关注麻雀和一般常见鸟类的命运，也连结更多的个人、团体共同来关心环境。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1935年 服务于扫盲运动的周报《Төте оқу》创刊，历经多次更名，最终演变为现今著名的《哈萨克斯坦教师报》。

1961年 根据哈萨克苏维埃社会主义共和国最高理事会主席团决议，阿克莫拉市更名为切利诺格勒，这一名称一直沿用至1992年。是年，回复历史地名阿克莫拉。1998年5月6日，再次改名为阿斯塔纳市。

1992年 独立哈萨克斯坦首张邮票“黄金战士”正式发行，“黄金战士”是哈萨克斯坦独立的象征。

1994年 波兰驻哈萨克斯坦大使馆在阿拉木图市举行开馆仪式。

2009年 哈萨克斯坦国家邮政公司发行纳乌鲁兹系列纪念邮票。由尼古拉·索科洛夫设计并在中国北京印制，展现了浓郁的民俗风情。

2010年 欧亚国立大学揭幕暾欲谷碑和特尔金碑复制品，重现第二突厥汗国辉煌历史。

2012年 哈萨克斯坦驻土耳其大使馆举行哈-土建交20周年庆祝活动。

2012年 “绿色桥梁”活动在德国柏林举行，该活动旨在支持哈萨克斯坦所提出的倡议。

2015年 哈萨克斯坦共和国与汤加王国正式建立外交关系。

2015年 保加利亚索非亚大学开设欧洲首个哈萨克语及文化中心。

2015年 中亚首个美国微生物学会生物资源中心在阿拉木图落成。

2017年 奇姆肯特市开放了以土耳其哲学家尤努斯·埃姆雷命名的公园，以此作为“突厥世界文化之都”团结的象征。

2019年 哈萨克斯坦代任总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在议会上下两院联席会议上向哈萨克斯坦人民宣誓就职。

2023年 哈萨克斯坦总统签署批准《哈萨克斯坦共和国信息准则》，旨在构建健康的信息环境并提升媒体竞争力。

2024年 在巴黎联合国教科文组织总部，哈萨克斯坦联合其他11个庆祝纳乌鲁兹节的国家共同举行了盛大的春分庆祝活动。