哈通社3月21日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

3月21日，星期六

3月21日是阳历一年中的第80天，离全年的结束还有285（闰年则还有286）。

世界各国/地区节日

纳乌鲁兹节 每年3月21日为哈萨克斯坦纳乌鲁兹节，旨在迎接新的一年。自1999年开始被广泛庆祝。根据哈萨克习俗，在纳乌鲁兹节期间，哈萨克人会将泉水周围收拾干净，打扫落叶和其他垃圾，称之为“打开泉眼”。人们在节日来临前，都会打扫除旧，穿上节日的新装，修葺劳动工具。节日来临之时，人们也会积极参加活动。另外，人们在节日之前会偿还债务，消除隔阂，与周围人和睦相处。人们认为，如果纳乌鲁兹进入善良的主人家，所有的疾病、不幸、灾难都会远离他，欢庆节日将会带给他一整年的富足与好运。

国际消除种族歧视日 1966年11月9日，第21届联合国大会通过一项决议，把每年3月21日定为“国际消除种族歧视日”（International Day for the Elimination of Racial Discrimination）。

世界诗歌日 世界诗歌日（World Poetry Day）是3月21日，由联合国教科文组织于1999年发起，目标是向全球宣传阅读、写作、出版和教授诗。

国际森林日 森林占地球陆地面积的三分之一，在全球各地发挥着重要功能。世界上约16亿人，其中2000多种土著文化，都依靠森林获取生计、药物、燃料、粮食和住所。联合国大会于2012年12月21日在其第A/RES/67/200号决议中宣布每年3月21日为国际森林日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1950年 哈萨克斯坦有色金属科学研究前身——全苏有色金属科学研究院在乌斯卡曼市成立。

1972年 阿拉木图市阿吾艾佐夫区成立。

1994年 哈萨克斯坦共和国与大不列颠及北爱尔兰联合王国签署《友好合作宣言》。

2003年 哈萨克斯坦报刊出版社协会正式成立。

2007年 哈萨克斯坦批准通过《军事学说》，建立了一套旨在确保国家安全、预防武装冲突以及现代化国防力量发展的基本准则体系。

2009年 哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦五国代表于2006年9月8日在塞梅市签署的《中亚无核武器区条约》获得五国批准并正式生效。

2013年 “哈萨克斯坦-童年的天空”为主题的意大利“哈萨克斯坦文化周”活动在罗马举行开幕仪式。

2017年 突厥斯坦成为“突厥世界文化之都”。当天，来自15个国家的上万名嘉宾齐聚这座丝路古城，见证了它作为突厥历史摇篮的复兴。

2018年 在神圣的卡兹库尔特山脚下，“Kemekalgan”综合体奠基。该项目包含方舟造型建筑、博物馆及观景台，旨在挖掘当地民间传说与文化旅游潜力。

2018年 上合组织秘书处纳乌鲁兹节庆祝活动在北京举行。

2019年 开罗大学语言系正式开设哈萨克语专业。

2021年 突厥斯坦国际电视频道正式启动。该频道使用哈、土、俄三语播送，致力于打造突厥语国家间的信息“黄金桥梁”。

2021年 库斯塔奈州的工匠热依汗·热哈利耶娃为纳乌鲁兹节缝制了一条21米长的被子。

2022年 哈萨克斯坦电影周在罗马尼亚举行，深化了两国的文化互动。

2022年 国际突厥学院举办了纳乌鲁兹节庆祝活动，宣布2022年被正式宣为阿赫梅特·拜图尔森吾勒年。

2023年 在“独立25周年”纪念碑旁举行的纳乌鲁兹节庆祝活动上，托卡耶夫总统就我国的政治现代化以及旨在更新权力体系的重大政治举措发表了讲话。

2024年 托卡耶夫总统在阿拉木图市参加了“Nauryz Fest”庆典。