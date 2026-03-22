哈通社3月22日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

3月22日，星期天

3月22日是阳历一年中的第81天，离全年的结束还有284（闰年则还有285）。

世界各国/地区节日

世界水资源日 每年的3月22日是世界水资源日。1993年1月18日，第四十七届联合国大会作出47/193号决议，根据联合国环境与发展会议通过的《二十一世纪议程》第十八章所提出的建议，确定每年的3月22日为世界水日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1990年 哈萨克加盟共和国最高苏维埃主席团会议讨论《哈萨克苏维埃社会主义共和国语言法》生效前的各项准备工作，为哈萨克语的法定地位铺平道路。

1990年 哈萨克语周报《母语》在阿拉木图创刊。该报由国际哈萨克语协会创办，重点关注哈萨克语言、文学和历史的迫切问题，成为民族文化觉醒的重要窗口。

1991年 国家级报纸《哈萨克青年》首发。该刊物在十年后更名为《哈萨克青年之声》，持续为青年群体发声。

1993年 阿塞拜疆“瓦坦 ”民族文化中心在巴甫洛达尔开设。

1995年 哈萨克邮政发行纳乌鲁兹节纪念邮票。

1995年 国家粮食公司正式成立。其核心任务是管理国家战略粮食储备，负责粮食的安全存储、市场调节及出口。

1997年 哈萨克斯坦总统对英国进行正式访问，在白金汉宫同伊丽莎白二世举行会晤。

2001年 哈萨克斯坦著名民族音乐乐队“吾勒套” 正式成立。

2005年 阿斯塔纳伊斯兰文化中心正式落成。这标志着哈萨克斯坦与海湾国家在宗教文化交流方面的深化。

2008年 哈萨克斯坦在伊斯坦布尔开设文化中心和哈萨克语教育中心。

2013年 纳乌鲁兹节大型文艺演出哈萨克耶烈广场举行。

2013年：哈萨克斯坦驻克罗地亚大使馆新馆在萨格勒布使馆区落成。其建筑设计融合了阿斯塔纳的现代风格，象征着哈萨克斯坦充满活力的国家形象。

2015年 阿尔法拉比国立大学学生参加印度首都新德里举行的纳乌鲁兹节庆祝活动。

2015年 阿斯塔纳航空公司荣获“独联体商业领袖奖”。

2017年 乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫首次对哈萨克斯坦进行正式访问。

2018年 上合组织秘书处在北京举行纳乌鲁兹节招待会。这是印度和巴基斯坦正式加入“上合大家庭”后，首次共同庆祝这一跨国界节日。

2022年 日本北海道大学教授、著名哈萨克史专家宇山智彦（Tomohiko Uyama）获颁二级“友谊勋章”。

2024年 首届核能峰会在布鲁塞尔举行。哈萨克斯坦驻比利时大使及国家原子能工业公司负责人出席，与全球22国领导人共同探讨核能在应对气候变化及能源安全中的核心作用。