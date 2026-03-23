哈通社3月23日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

3月23日，星期一

3月23日是公历一年中的第82天（闰年第83天），离全年的结束还有283天。

世界各国/地区节日

世界气象日 世界气象日是1960年6月，世界气象组织为了纪念其成立和《世界气象组织公约》生效日（1950年3月23日）而设立的主题日。从1961年开始，每年世界气象日围绕一个主题，在全球进行庆祝活动，向各会员国政府和公众进行气象宣传教育。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 哈萨克斯坦与匈牙利正式建立外交关系。匈牙利是中欧重要国家，两国在随后的三十多年里在能源、教育等领域开展了深厚合作。

2005年 阿拉木图市政府官网www.almaty.kz正式上线。

2006年 纳扎尔巴耶夫总统签署《关于国家支持创新项目的法律》。

2009年 克孜勒奥尔达州首个女子足球队“哲格尔”成立。

2010年 俄罗斯莫斯科第229中学被命名为包尔詹·莫穆舍吾勒中学。该校位于当年潘菲洛夫师保卫莫斯科的血战发生地——泽列诺格勒。

2016年 联合国教科文组织将巴尔萨克尔梅斯自然保护区列入世界生物圈保护区网络。它位于咸海地区，对研究荒漠生态具有极高价值。

2016年 在秘鲁举行的世界生物圈保护区大会上，提出了建立哈俄“大阿尔泰”跨境保护区构想，旨在整合卡顿-卡拉盖与俄罗斯卡通保护区的资源。

2017年 上海合作组织秘书处在北京举行的友好记者日活动框架下，哈通社副社长托伊波勒丁与上合组织副秘书长王凯文签署合作协议。

2018年 联合国秘书长向所有庆祝纳吾热兹节的人们致以节日的问候。

2019年 哈萨克斯坦首都更名。根据相关法令，哈萨克斯坦首都阿斯塔纳正式更名为努尔苏丹，后于2022年恢复为阿斯塔纳。

2021年 哈萨克斯坦科学家研制出全球首个基于氨基己酸的防辐射药物。该药物可供核电站工作人员或受辐射人员预防使用，并已获得专利。

2022年 乌拉尔国际机场正式以二战苏联英雄、传奇机枪手曼舒克·马梅托娃名字命名。

2023年 来自库斯塔奈的女子拳击手纳杰日达·里亚贝茨在印度举行的世锦赛66公斤级比赛中摘得铜牌，展示了哈萨克女子拳击的国际水平。

2024年 阿斯塔纳积极参与“地球一小时”环保行动，全市33座标志性建筑熄灯一小时，向世界传递哈萨克斯坦应对气候变化的决心。