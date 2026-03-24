哈通社3月24日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

3月24日，星期二

3月24日是公历一年中的第83天（闰年第84天），离全年的结束还有282天。

世界各国/地区节日

世界结核病日 世界结核病日定于每年的3月24日，是纪念1882年德国微生物学家罗伯特·科霍向一群德国柏林医生发表他对结核病病原菌的发现。世界卫生组织于1993年在英国伦敦召开的第46届世界卫生大会通过了《全球结核病紧急状态宣言》并积极宣传此病的防治的重要。2012年统计约有860万人患有结核病，其中130万人死于结核病，他们大多数来自第三世界。

了解严重侵犯人权行为真相权利和维护受害者尊严国际日 联合国大会设立在每年3月24日的纪念日，旨在教育、推广保护侵犯人权受害者的权利，并缅怀包括奥斯卡·罗梅罗主教在内的为人权事业做出巨大奉献的人们。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1976年 哈萨克斯坦装机容量最大的水电站——舒勒布水电站在塞梅附近动工。作为额尔齐斯河梯级电站的第三站，它至今仍是国家能源网的核心支柱。

1992年 哈萨克斯坦与古巴建立外交关系，启了两国在医疗、生物技术以及多边国际事务中的长期合作。

1998年 意大利首都罗马举行题为“了解哈萨克斯坦”的会议。

2006年 俄罗斯教授马戈梅德·马尔萨戈夫向哈萨克斯坦国家学术图书馆捐赠170本关于高加索历史的珍贵书籍及12张珍稀军事历史地图，丰富了国家的多元文化馆藏。

2014年 哈萨克斯坦举行首届哈萨克语Blogyada-2014大赛。

2014年 哈萨克自主研发的KazSat-3 通讯卫星运抵拜科努尔航天发射场。该卫星拥有28个Ku波段转发器，旨在为哈国及周边国家提供长达15年的高速互联网与电视转播服务。

2017年 埃基巴斯图兹的64岁骑行者安纳托利·皮尔利克完成壮举，在贝加尔湖冰面上骑行并展开帕夫洛达尔地理之家旗帜，创造了冬季进入该极端区域的民间纪录。

2020年设立阿拜国家文学艺术奖，表彰在文学艺术领域创作优秀文学作品的哈萨克斯坦国民和外国公民。

2020年 哈萨克斯坦歌手丹尼莉亚·托列硕娃在联合国教科文组织俱乐部音乐挑战赛中夺魁，用歌声传递全球团结与和平的愿景。

2022年 在迪拜世博会哈萨克斯坦馆，集中展示了哈国在太阳能、电子工业及粮食安全领域的尖端专利技术，吸引了全球投资者的关注。

2022年 突厥斯坦生态市场正式开业。这一极具设计感的市场不仅服务当地居民，更成为展示“突厥斯坦制造”品牌的旅游新地标。

2022年 在捷克布拉格举行纪念阿赫迈德·拜图尔森吾勒诞辰150周年圆桌会议，其著作首次被翻译成捷克语和英语出版。

2023年 哈萨克斯坦射击名将亚历山德拉·乐在印度射击世界杯10米气步枪决赛中以261.2环夺得铜牌。

2023年 肯套市五年级学生阿茹詹·司马义勒展示了她自主研发的“黑走马”舞蹈的机器人，将现代编程与民族传统完美融合。