3月25日，星期三

3月25日是公历一年中的第84天（闰年第85天），离全年的结束还有281天。

世界各国/地区节日

奴隶制和跨大西洋贩卖奴隶行为受害者国际日 2007年12月17日，联合国大会决定从2008年开始，将每年3月25日定为“缅怀奴隶制和跨大西洋贩卖奴隶行为受害者国际日”，纪念废除跨大西洋贩卖奴隶二百周年。

希腊独立日 希腊位于欧洲东南部，雅典为希腊首都及最大城市。3月25日为希腊独立日，每年都会在市中心宪法广场举行阅兵式。哈萨克斯坦与雅典于1992年10月1日建立外交关系。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1930年 巴热巴耶夫起义爆发。阿拉木图州巴热巴耶夫县巴卡雷乡百余名起义者武装反抗当时的集体化与镇压政策，占领了公社并向民众分发被没收的物资。起义随后被武力镇压，29人被处决。

1992年 哈萨克斯坦与菲律宾正式建立外交关系。

1993年 哈萨克斯坦正式加入欧洲复兴开发银行，为国家独立初期的经济转型与基础设施建设引入了重要的国际金融支持。

2006年 塞梅出版了《库南拜受镇压的后裔》一书。作者通过大量文献，揭露了上世纪20-30年代大饥荒与镇压时期阿拜家族后裔的悲剧命运。

2010年 国家银行发行“雪豹”纪念银币。该币采用925银打造，精制品质，限量发行7000枚，展现了对国家象征动物的保护意识。

2011年 埃基巴斯图兹市举行第7届国际“巴甫洛达尔诚邀朋友” 歌剧和芭蕾舞艺术节。

2014年 哈萨克斯坦与美国发表加强核安全合作的联合声明。双方承诺继续将研究堆的高浓缩铀转换为低浓缩燃料，并销毁剩余的高浓铀库存，履行不扩散义务。

2013年 ALMALY.KZ国际儿童艺术节在阿拉木图市举行。

2015年 联合国教科文组织70周年和联合国教科文组织哈萨克斯坦俱乐部10周年框架下，在阿拉木图举行主题为“联合国教科文组织之路：和平、艺术、青年”座谈会。

2017年 哈萨克斯坦代表团首次参加在马来西亚举行的LIMA-2017国际海空展。这是哈国航空航天及国防工业在东南亚的重要展示。

2018年 哈萨克斯坦青少年国家队在俄罗斯乌里扬诺夫斯克举行的世界班迪球（带形冰球）锦标赛中首次获得奖牌。

2020年 针对疫情期间交通管控，国家推出在线交通地图。政府可实时监控客流，民众则能秒速查询海陆空航线及道路的实时开放状态。

2021年 哈萨克斯坦卡拉干达市纳扎尔巴耶夫精英学校学生拉赫穆·拜穆尔津在第33届国际亚太数学奥林匹克竞赛和第20届国际丝绸之路数学竞赛中获奖，展现了哈萨克学子在理科领域的国际竞争力。

2022年 歌手迪玛希在迪拜获得EMIGALA时尚成就奖，表彰其通过音乐与个人风格对文化多样性及本民族特质的杰出表达。

2022年 巴甫洛达尔由著名学者维克多·梅尔茨领衔，开设了青少年考古学校，让孩子们亲手触碰历史，学习野外发掘技能。

2023年 哈萨克选手卡琳娜·伊布拉西莫娃在女子拳击世锦赛 57 公斤级决赛中，摘得一枚宝贵的世锦赛银牌。