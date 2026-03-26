3月26日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

34个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 481.90（+0.02坚戈），外汇交易总额为4.5815亿美元（-5174.6万美元）。交易过程中，最低报价为1:480.50坚戈，最高报价为1:483.90坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 556.59（-0.20坚戈），外汇交易总额为24万欧元（+1.4万欧元）。交易过程中，最低报价为1:555.40坚戈，最高报价为1:559.05坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.8661（+0.1496坚戈），外汇交易总额25.5528亿卢布（+1.1630亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.7905坚戈，最高报价为1: 5.9051坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:69.6912（-0.2113坚戈），外汇交易总额2212万元（-2.3541亿元）。交易过程中，最低报价为1:69.5707坚戈，最高报价为1: 70.0000坚戈。