哈通社3月26日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

3月26日，星期四

3月26日是阳历一年中的第85天，离全年的结束还有280（闰年则还有281）。

世界各国/地区节日

孟加拉国独立日 每年3月26日为孟加拉国独立日。1971年3月26日东巴基斯坦宣布独立，并在4月于印度加尔各答成立孟加拉人民共和国临时政府，随后东巴基斯坦发生大规模动乱和难民潮。印度以战争手段支持孟加拉国独立以牵制巴基斯坦。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1937年 哈萨克苏维埃第十次非常代表大会召开，正式通过了《哈萨克苏维埃社会主义共和国宪法》。这标志着哈萨克斯坦正式从自治共和国转变为苏联加盟共和国。

1963年 阿勒玛斯桥梁结构厂成立。该厂生产的构件支撑了哈萨克斯坦众多标志性基建项目，如塞梅伊额尔齐斯河大桥、阿斯塔纳及阿克托别机场跑道，以及连接各大城市的交通大动脉。

1993年 哈、吉、塔、乌四国总统在塔什干举行会议，签署了关于咸海盆地生态恢复与社会经济发展的共同行动协议，并批准了《救助咸海国际基金会章程》。

2001年 里海管道财团在阿特劳市举行输油仪式。

2005年 阿拉木图市举行“韩国电影节”。

2011年 亚洲汽车制造厂获得起亚汽车四种车型的生产许可。

2011年 国际音乐项目《大草原的沉默》在阿拉木图首演。该作品由美国作曲家创作，用三种语言讲述草原历史，其主唱特尼别克·别克博森诺夫被《纽约时报》誉为“温润的男高音”。

2015年 全球哈萨克学生组织“KazAlliance”在伦敦正式宣告成立。该组织旨在将遍布英国、美国、中国和瑞士的哈国学子联系起来。

2016年 阿斯芬迪亚罗夫国家医科大学与美国杜克大学签署战略合作伙伴备忘录，通过国际名校的赋能提升哈国医疗教育水平。

2018年 哈萨克斯坦议会代表团日前出席第138届各国议会联盟大会。

2018年 哈萨克小提琴皇后、艺术大学校长阿依曼·穆萨哈贾耶娃获授意大利共和国功绩勋章。该勋章由意大利总统马塔雷拉授予，表彰她在促进两国文化艺术交流方面的卓越贡献。

2019年 韩国最大电视台一韩国广播公司摄制组来哈萨克斯坦拍摄了一档关于我国的电视节目，集中展示了哈萨克斯坦首都以及阿拉木图的主要景点，当然也包括了令人向往的布拉拜度假胜地。

2021年 《阿塞拜疆·曼贝托夫：通往辉煌的道路》一书问世，描绘了杰出的导演阿塞拜疆·曼贝托夫的生平。

2023年 哈萨克斯坦女子水球队在新加坡举行的比赛中表现出色，在击败泰国队后，提前锁定了该项赛事的金牌，再次证明了哈国在水上运动领域的实力。