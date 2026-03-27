3月27日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 482.89（+0.99坚戈），外汇交易总额为3.2717亿美元（-1.3098亿美元）。交易过程中，最低报价为1:481.20坚戈，最高报价为1:484.80坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 556.83（+0.24坚戈），外汇交易总额为20.6万欧元（-3.3万欧元）。交易过程中，最低报价为1:555.96坚戈，最高报价为1:558.15坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.9447（+0.0786坚戈），外汇交易总额28.7057亿卢布（+3.1529亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.8900坚戈，最高报价为1: 5.9767坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:69.8597（+0.1685坚戈），外汇交易总额3844.6万元（+1632.5万元）。交易过程中，最低报价为1:69.6200坚戈，最高报价为1: 70.0270坚戈。