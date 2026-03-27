哈通社3月27日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

3月27日，星期五

3月27日是公历一年中的第86天（闰年第87天），离全年的结束还有279天。

世界各国/地区节日：

世界戏剧日 每年3月26日为国际剧院日。纪念日于1961年举行的联合国教科文组织国际戏剧协会在维也纳举行的第9次会议上确定。每年的这一天，世界各地的剧院都会举行各种活动以示纪念。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1930年 阿克苏起义爆发。面对强行集体化政策对传统游牧社会的冲击，民众发起大规模武装反抗。

1965年 乌斯卡曼钛镁合金加工厂正式交付使用。

1992年 哈萨克斯坦与叙利亚正式建立外交关系。

1992年 独联体国家最高理事会咨询会议在阿拉木图市举行。

2002年 内务部犬类技术中心成立。该专业机构负责培训警用犬只，用于打击毒品走私、搜索爆炸物及辅助刑事案件侦破，极大提升了公共安全保障水平。

2006年 比利时驻哈萨克斯坦大使馆在阿斯塔纳正式开馆。两国自1992年建交以来，在能源和国际事务中保持着紧密联系。

2007年 国家航天署成立。作为政府执行机构，它开启了哈萨克斯坦和平利用外层空间、开展国际航天项目合作的新纪元。

2010年 阿拉木图市为著名演员萨比拉•麦卡诺娃竖立纪念牌。她在奥埃佐夫剧院舞台上活跃了超过60年，被誉为哈萨克戏剧界的艺术瑰宝。

2013年 哈萨克斯坦成为中亚首个能够执行心脏移植手术的国家。国家外科中心通过引进世界顶尖设备和外送医生深造，攻克了这一医学难题。

2014年 哈萨克斯坦成为主办欧洲欧洲足球协会联盟大会（UEFA）的首个独联体国家。

2015年 联合国总部揭幕“回归方舟”纪念碑。哈萨克斯坦通过出资支持该纪念碑的建设，表达了对非洲、拉美受奴隶制侵害者的深切同情与支持。

2017年 哈萨克斯坦歌手迪玛希•库达伊别尔艮在中国上海获得东方风云榜音乐盛典“亚洲人气歌手”奖项。

2018年 哈萨克斯坦和巴巴多斯就建立外交关系交换外交照会。

2019年 加拿大多伦多举办了历史上首次官方纳乌鲁兹节庆祝活动。400多名旅加同胞与当地商界领袖通过民族美食和文艺表演分享了节日的喜悦。

2024年为参加中国“哈萨克斯坦旅游年”开幕式，约600人的哈方代表团专程赴北京出席活动。