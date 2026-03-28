哈通社3月28日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

3月28日，星期六

3月28日是阳历一年中的第87天，离全年的结束还有278（闰年则还有279）天。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1994年 纳扎尔巴耶夫对莫斯科进行了首次正式访问。

2003年 “肯基亚克 - 阿特劳”输油管道的第一阶段正式启用，该输油管道总长448.8公里，耗资1.6亿美元。

2009年 阿拉木图市阿布莱汗体育中心举行开幕仪式。

2014年 哈萨克斯坦驻印度大使馆协助下举行题为“印度-哈萨克斯坦贸易和投资机遇”的圆桌会议。

2014年 中国新疆塔城市举行“东哈萨克斯坦州日”活动。

2016年 著名摄影师亚历山大·帕尔霍缅科在莫斯科民族之家举行«哈萨克斯坦—地与人»画展。

2017年 纳扎尔巴耶夫会见迪拜国际金融中心代表。

2018年 阿斯塔纳枢纽（Astaba Hub）代表出席美国公共行政学会年会。

2019年 哈萨克斯坦电影导演导演埃米尔•拜哈金的作品《河流》在第75届威尼斯电影节上进行了全球首映。

2019年 来自库斯塔奈市的谢尔盖·波利卡尔波夫在波兰托伦举行的室内田径世界老年锦标赛上打破了3000米跑的世界纪录。

2021年 国际拳击协会（AIBA）任命两位哈萨克斯坦体育官员为其管理机构的成员。

2022年 哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土耳其和阿塞拜疆代表团共同在荷兰海牙庆祝了纳乌鲁兹节。

2023年 第二届哈萨克斯坦-中国（新疆）毗邻地区友好合作对话会在阿拉木图举行。

2023年 托卡耶夫总统签署批准《关于批准哈萨克斯坦共和国和乌兹别克斯坦共和国之间关于划定哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦国家边界条约》法案。