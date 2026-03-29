哈通社3月29日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

3月29日，星期日

3月29日是公历一年中的第88天（闰年第89天），离全年的结束还有277天。

世界各国/地区节日：

美国越战退伍军人日 每年3月28日为美国越战退伍军人日。 1973年1月27日，巴黎举行了关于废除越南战争和建立和平的四方协议的庄严仪式。 同年，美国军队及其支持方从南越撤军。 1973年3月29日，最后一名美国士兵离开越南。因此，这一天被称为越南战争退伍军人日。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1994年 纳扎尔巴耶夫在莫斯科国立大学发表演讲并提出建立欧亚经济联盟的想法。

1995年 哈萨克斯坦工会举行第二次代表大会。

1996年 哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦四国签署深化经济及人道主义领域一体化条约。

2005年 旨在纪念国家功勋人士耶尔穆罕•别克玛罕诺夫诞辰90周年的哈萨克斯坦首届大学生运动员在巴甫洛达尔市举行。

2012年 哈萨克斯坦企业代表出席“乌兹别克斯坦工业论坛-2012”。

2014年 纳扎尔巴耶夫«G-global: 21世纪»一书希腊文在雅典出版发行。

2014年 纳乌鲁兹节之际阿斯塔纳市举行伊朗文化周。

2016年 纳扎尔巴耶夫对比利时进行了正式访问。

2017年 哈萨克斯坦歌手迪玛希的照片登上纽约时代广场LED大屏幕。

2018年 哈萨克斯坦-蒙古国政府间委员会会议在阿斯塔纳举行。

2019年 哈萨克斯坦首家廉价航空公司 “飞狮航空” （ Fly Arystan）开始出售机票。

2021年 托卡耶夫总统出席“国际债务架构和流动性”高级别会议。

2022年 流媒体服务公司DAZN公布亚洲最受欢迎的五大拳手。哈萨克斯坦选手根纳迪·戈洛夫金位列其中。

2022年 作为纳乌鲁兹节庆祝活动的一部分，鲁塞尔和卢森堡举行各种庆典活动，集中展示当代哈萨克文化、珠宝艺术和国内创意团队产品。

2023年 哈萨克斯坦运动员耶尔阿斯勒·萨乌列别科夫在都拉斯（阿尔巴尼亚）举行的世界青年举重锦标赛中夺得冠军。

2023年 哈萨克斯坦第八届马吉利斯（议会下院）第一会期首次会议在首都阿斯塔纳举行，国家元首托卡耶夫出席会议并发表讲话。会上，第八届马吉利斯（议会下院）议员宣誓就职，叶尔兰·霍沙诺夫再次当选为马吉利斯议长。当天，根据哈萨克斯坦共和国宪法第70条，托卡耶夫总统签署命令解散政府。