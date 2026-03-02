3月2日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

34个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 501.63（+3.94坚戈），外汇交易总额为2.6102亿美元（-5683.1万美元）。交易过程中，最低报价为1:497.91坚戈，最高报价为1:503.95坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 587.97（-0.23坚戈），外汇交易总额为153.2万欧元（+43.8万欧元）。交易过程中，最低报价为1:584.26坚戈，最高报价为1:592.52坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.5090（+0.0501坚戈），外汇交易总额22.7217亿卢布（-7.5780亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.4400坚戈，最高报价为1: 6.5620坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:72.8885（+0.1256坚戈），外汇交易总额2369.2万元（-1020.7万元）。交易过程中，最低报价为1:72.3080坚戈，最高报价为1: 73.2169坚戈。