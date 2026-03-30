3月30日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 481.47（-1.42坚戈），外汇交易总额为2.8428亿美元（-4290.8万美元）。交易过程中，最低报价为1:480.48坚戈，最高报价为1:483.51坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 553.70（-3.13坚戈），外汇交易总额为218万欧元（+197.3万欧元）。交易过程中，最低报价为1:552.24坚戈，最高报价为1:555.13坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.9120（-0.0327坚戈），外汇交易总额24.9766亿卢布（-3.7291亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.8747坚戈，最高报价为1: 5.9400坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:69.5897（-0.2700坚戈），外汇交易总额5694.1万元（+1849.5万元）。交易过程中，最低报价为1:69.4620坚戈，最高报价为1: 69.8101坚戈。