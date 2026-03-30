哈通社3月30日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

3月30日，星期一

3月30日是阳历一年中的第89天，离全年的结束还有276（闰年则还有277）天。

世界各国/地区节日：

土地日（阿拉伯语：يوم الأرض‎，Yom al-Ard；希伯来语：יוֹם הַאֲדָמָה‬，Yom HaAdama）在3月30日，是巴勒斯坦人每年一次纪念1976年当日在守护土地的抗争中发生的惨案。1976年3月30日，生活在以色列的6名巴勒斯坦人在抗议以色列侵占巴勒斯坦土地的集会中被以军士兵开枪打死。为纪念死难者，巴勒斯坦将3月30日定为土地日。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1992年 哈萨克斯坦与新加坡正式建立外交关系。两国随后在城市规划、反腐败建设及主权财富基金管理等方面展开了深层次合作。

1993年 意大利《Ecos》杂志发行哈萨克斯坦特别刊，并以哈、意、俄、英4种语言发行。

2001年 “博拉沙克”国际奖学金毕业生协会成立。该协会旨在团结由国家资助留学的海归精英，将他们的国际视野与专业经验整合，服务于国家的社会经济改革。

2006年 国际作家协会在阿拉木图市设立分部。

2010年 哈萨克斯坦在伊斯兰合作组织设立常驻代表处。这不仅加强了哈国与该组织57个成员国的联系，也为随后哈国担任该组织主席国奠定了基础。

2010年Kazakhstan Fashion Week时装周在阿拉木图市举行。

2011年 中亚地区顶尖的“Tennis.kz”国际网球学院在阿拉木图开幕，拥有14片内外场及完备的康复设施。

2011年 国家银行发行“首位航天员”纪念币。该币设计独特，采用银质内芯与钽质外环，面值500坚戈。

2012年 哈萨克电影《歌唱的孩子》在好莱坞国际家庭电影节上荣获“最佳外国剧情片”奖。

2017年 挪威驻哈萨克斯坦荣誉领事馆举行开馆仪式。

2013年 总统府直属国家行政学院成为美国公共行政学会正式成员。这一合作标志着哈萨克斯坦在培养结果导向型公职人员方面迈向国际标准。

2017年 挪威王国在哈萨克斯坦设立名誉领事馆，进一步促进了北欧资本与哈萨克能源及绿色技术领域的对接。

2018年 哈通社与巴西媒体巨头 EBC 控股公司签署合作备忘录。这是哈萨克媒体跨越大西洋、深化与拉美地区信息共享的重要里程碑。

2019年 120名哈萨克斯坦维和士兵在黎巴嫩被授予联合国“为和平服务”勋章，表彰他们在维护中东地区安全中的专业精神。

2020年 Sportsmole.co.uk 将哈萨克斯坦网球运动员叶烈娜·热巴金娜列为世界网球新星前十名。

2021年 为庆祝独立30周年，Balapan电视频道推出动画片《阿尔·法拉比》。

2022年 在 迪拜世博会192个参展国中，哈萨克斯坦国家馆凭借对主题的深度诠释获得EXPO Awards银奖，并被评为“最佳展示奖”第一名及“最佳大型展馆”第三名。