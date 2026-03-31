19:23, 31 三月 2026 | GMT +5
3月31日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了3月31日坚戈兑换外币平均汇率结果。
32个KASE成员参与了交易。
根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 478.15（-3.32坚戈），外汇交易总额为3.5536亿美元（+7110.5万美元）。交易过程中，最低报价为1:476.05坚戈，最高报价为1:481.00坚戈。
欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 548.09（-5.61坚戈），外汇交易总额为16万欧元（-202万欧元）。交易过程中，最低报价为1:546.03坚戈，最高报价为1:551.39坚戈。
卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.8728（-0.0392坚戈），外汇交易总额29.9137亿卢布（+4.9371亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.8392坚戈，最高报价为1: 5.9025坚戈。
人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:69.0383（-0.5514坚戈），外汇交易总额1900万元（-3794.1万元）。交易过程中，最低报价为1:68.8150坚戈，最高报价为1: 69.4910坚戈。