哈通社3月31日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

3月31日，星期二

3月31日是阳历一年中的第90天，离全年的结束还有275（闰年则还有276）天。

世界各国/地区节日：

世界备份日 世界备份日（world backup day）是由美国网络社区Reddit在4月1日愚人节前一天发起的，同时号召网友建议各种在线备份程序，来帮助大家安全的备份资料。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1995年 《哈萨克斯坦共和国国家复兴银行法令》颁布。

1995年 国家银行金库收到了来自巴尔喀什-LTD矿业公司的首块金锭。

1995年 哈萨克斯坦邮政公司发行世界文化人物及伟大诗人阿拜诞辰150周年纪念邮票。

1998年 哈萨克斯坦国家音乐学院成立。2009年，正式更名为哈萨克斯坦国立艺术大学。

2005年 前格鲁吉亚总统米哈伊尔·萨卡什维利对哈萨克斯坦进行正式访问并签署一系列双边协议。

2006年 伊朗著名作家、科学家、中亚地区分析人士穆罕默德·侯赛因·阿贝丁的《哈萨克斯坦的文化外观》一书在德黑兰举行首发仪式。

2011年 华盛顿卡内基研究所举行“哈萨克电影之夜”电影节。

2015年 哈萨克斯坦央行发行“卫国战争胜利70周年”纪念邮票。

2015年 “哈萨克汗国成立550周年”纪念展会在阿拉木图市举行。

2016年 在华盛顿核安全峰会上，哈美两国签署联合声明，确立了在提高核材料存储安全性及防止核扩散方面的具体行动方案。

2016年 文化与体育部向国家博物馆移交了968件东哈州出土文物。

2017年 国际棋联授予17岁的哈萨克少女詹萨娅·阿布德玛利克“国际象棋男子大师”称号。她是哈国首批获得此类称号的女棋手之一。

2018年 哈通社与巴西EBC签署合作备忘录。

2020年 托卡耶夫总统针对国家紧急状态发表重要讲话，提出包括提高养老金与补助10%、发放42500坚戈失业补助以及免除中小企业工资税等八项重磅抗危机措施，全力保障民生。

2021年 突厥语国家合作委员会非正式峰会后通过《突厥斯坦宣言》。

2022年 乌勒套州退休人员萨尔森拜·阔特拉舍夫开启了徒步环游哈萨克斯坦的征程。

2023年 首届纳乌鲁兹国家电视剧奖颁奖仪式在阿斯塔纳举行，通过红毯秀和颁奖礼致敬哈萨克本土影视制作人。

2024年 第九届RoboLand国际机器人大赛在卡拉干达开幕。来自五个国家的350支顶尖战队齐聚一堂，展现了哈萨克斯坦在青少年科技创新领域的国际影响力。