3月哈萨克斯坦坚戈升值3.9% 国家基金抛售4亿美元

数据显示，3月份哈萨克斯坦证券交易所的日均交易额由上月的3.35亿美元增至3.72亿美元，全月总交易额达到67亿美元。

哈萨克斯坦国家银行表示，3月份为保障向共和国预算拨付转移支付，国家基金共出售4亿美元外汇。这一规模约占当月外汇市场总交易量的6%，折合日均约2200万美元。

根据政府初步预测申请，并结合预期财政收入情况，国家银行预计，4月份国家基金还将出售3亿至4亿美元外汇，以继续为共和国预算转移支付提供保障。

此外，3月份在“镜像操作”框架下，共计筹集约3500亿坚戈。按计划，2026年第二季度将在该机制下出售折合约1.1万亿坚戈的外汇。

哈萨克斯坦国家银行指出，在动用国家基金资金及实施“镜像操作”机制过程中，将继续坚持市场中性原则，即以持续、均衡的方式向市场出售外汇，以减少对市场波动的影响。

值得注意的是，国家银行3月份未进行外汇干预。

与此同时，根据准国有部门主体强制出售部分外汇收入的规定，上个月相关主体共出售外汇收入约3.91亿美元。

在养老资金投资方面，国家银行表示，按照既定计划，3月份未为统一累计养老金基金投资组合购买美元。后续是否进行相关操作，将结合养老金资产组合维持均衡投资结构的需要以及当前市场情况作出决定。

国家银行还表示，将继续按照透明原则，全面披露其在外汇市场开展的各项操作信息。

展望短期走势，国家银行认为，坚戈汇率的变化仍将取决于市场参与者预期、季度税款缴纳、全球市场形势以及地缘政治局势变化等多重因素。未来，国家银行将继续实行灵活汇率形成机制，以防止市场失衡累积，并确保黄金外汇储备安全。

【编译：达娜】