3月3日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

34个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 498.52（-3.11坚戈），外汇交易总额为2.6775亿美元（+672.9万美元）。交易过程中，最低报价为1:496.66坚戈，最高报价为1:501.43坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 579.71（-8.26坚戈），外汇交易总额为160.4万欧元（+7.1万欧元）。交易过程中，最低报价为1:578.56坚戈，最高报价为1:581.65坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.4315（-0.0775坚戈），外汇交易总额31.6879亿卢布（+8.9662亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.4004坚戈，最高报价为1: 6.4725坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:71.9981（-0.8904坚戈），外汇交易总额7957万元（+5587.7万元）。交易过程中，最低报价为1:71.8730坚戈，最高报价为1: 72.3880坚戈。