哈通社3月3日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

3月3日，星期二

3月3日是阳历一年中的第62天，离全年的结束还有303（闰年则还有304）天。

世界各国/地区节日

世界野生动植物日 2013年12月20日，联合国大会第68届会议通过决议，宣布3月3日为世界野生动植物日，以赞美作为地球自然系统一个不可替代部分的世界野生 动植物，并提高对世界野生动植物的认识。1973年的3月3日《濒危野生动植物种国际贸易公约》正式通过。该公约在确保野生动植物种的生存免受国际贸易威胁方面发挥了重要作用。

国际爱耳日 每年3月3日为"国际爱耳日"。2013年3月，世界卫生组织将"中国爱耳日"确定为"国际爱耳日"。国际爱耳日具体日期的确定，是因为数字3与耳朵的形状类似，因此3.3象征了两只耳朵。

国际儿童广播电视日 每年三月的第一个星期日举办的"国际儿童广播电视日"（ICDB），是全球广播电视媒体"为儿童广播"的日子。当天，广电媒体在这一天专门播出大量为儿童制作或与儿童相关的高水平节目。更重要的是，儿童们被允许参与制作过程，讲述他们的希望与梦想，并与同伴们分享相关信息。每年，来自上百个国家的几千家广播电视媒体将参加这天的活动，以与儿童一样独特的各种方式进行庆祝。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1993年 中亚五国（哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦以及土库曼斯坦）成立"拯救咸海国际基金会"。

1995年 中亚国家元首在土库曼斯坦达沙古兹市举行会晤讨论咸海问题。

2010年 芬兰驻哈大使馆在阿斯塔纳举行开馆仪式。

2010年 哈萨克斯坦德意志作家格罗尔德·贝尔格荣获德国功绩勋章，他作为连接德哈俄文化的象征，为促进民族间互信做出了卓越贡献。

2010年 哈萨克斯坦驻日本大使阿赫勒别克·阿玛勒丁诺夫在东京同日本外相冈田克也举行会谈，并签署关于和平利用原子能领域的合作协议。

2011年 哈萨克斯坦议会议员努尔泰·萨比利亚诺夫因在公益慈善及振兴民族传统方面的杰出贡献，在伦敦获颁维多利亚女王奖。

2014年 索契冬奥会铜牌得主丹尼斯·谭获得"年度运动员"称号。

2015年 哈萨克斯坦与比荷卢经济联盟签署外交工作人员豁免签证要求的协议。

2017年 哈萨克斯坦公路自行车队在巴林举行的亚洲锦标赛上荣获冠军。哈萨克斯坦队以5枚金牌、3枚银牌和3枚铜牌的成绩位居团体第一。

2017年 歌手迪玛希因在《歌手》舞台上的出色表现荣获第一总统基金会奖。

2018年 哈萨克斯坦正式签署《禁止核武器条约》，成为第57个签署这一重要文件的国家。

2019年 詹波塔•阿勒达别尔艮诺娃为哈萨克斯坦摘取2019大冬会首枚奖牌。

2021年 吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫向哈萨克斯坦唯一一名玛纳斯奇、著名作家兼剧作家巴彦哈利·阿勒姆詹诺夫授予“多斯特克”勋章，以表彰他为在哈萨克斯坦推广吉尔吉斯史诗《玛纳斯》以及深化两国文化交流做出的巨大贡献。

2022年 土耳其东部历史名城阿赫拉特举行了哈萨克斯坦名誉领事馆开馆仪式。

2022年 艺术家阿扎特·巴克亚将其制作的一批哈萨克传统乐器（如木质号角、陶笛等）捐赠给杰兹卡兹甘博物馆。

2024年 塞梅市陀思妥耶夫斯基博物馆举办了名为“野性魅力”的19-20世纪男装时尚史展，以此作为献给国际劳动妇女节的特殊礼物。